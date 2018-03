Coaching4future: Die Initiative wirbt in Lörrach für Naturwissenschaft und Technik

Die Initiative Coaching4future wirbt an der Mathilde-Planck-Schule in Lörrach für Naturwissenschaften und Technik.

Mit dem Tablet Knochen röntgen, selbst fahrende Autos und Tanzflächen, die Energie erzeugen – manches davon ist schon real, anderes liegt noch in der Zukunft. Alles hat jedoch mit naturwissenschaftlichen Berufen zu tun. Die Initiative „Coaching4future“ zeigte an der Mathilde-Planck-Schule Lörrach, wie vielfältig die Berufe des sogenannten MINT-Bereichs (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind.

Cathrin Brinkmann hat einen Masterabschluss in Biologie mit Schwerpunkt auf Immunbiologie. Carolin Birk ist Umweltschutztechnikerin und besonders im Bereich erneuerbare Energien tätig. Die beiden jungen Frauen besuchten am Donnerstag als Coaching-Team die Mathilde-Planck-Schule, um junge Menschen für naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern. Dabei haben sie spannende Informationen, aber auch anschauliche Praxisbeispiele und passende Berufsvorschläge.

Aus dem Bereich „Menschen helfen“ gibt es etwa das Beispiel der Prothese. Cathrin Brinkmann zeigt eine ältere Beinprothese, die dem menschlichen Bein zwar sehr ähnlich, aber nicht sehr funktional ist. Im Video sehen die Schüler dann moderne Prothesen aus Aluminium und Carbon, mit denen fast jede Sportart möglich ist. Im Bereich „Die Welt retten“ zeigen die Coaches eine Watte, die durch Zufall entstanden ist und Wasser von Öl trennen kann. Einsetzbar ist diese Wachswatte nach Ölkatastrophen, um Meere oder Flüsse von Öl zu befreien. Außerdem zeigen die beiden Akademikerinnen im Video eine Öko-Disco, in der die Tanzfläche durch Bewegung Energie erzeugt.

„Die Präsentation war sehr interessant mit super Beispielen und einem breit gefächerten Überblick mit praktischen Berufsvorschlägen“, findet die 20-jährige Mira Meier. Auch Myriam Bach ist beeindruckt. „Ich hab mir schon vorher überlegt Medizin zu studieren und bin darin jetzt noch bestärkt worden“, sagt die 16-Jährige. Auch Lukas Schüßler möchte nach dem Abitur in den naturwissenschaftlichen Bereich gehen. „Die Infos hier haben einen großen Überblick geboten. Ich interessiere mich für Physik und Mathematik und möchte auch Mathe studieren“, erzählt der 17-Jährige.

Die Initiative „Coaching4future“ ist regelmäßig Gast an der Mathilde-Planck-Schule. „Wir machen dieses Programm immer für unsere Eingangsklassen“, erzählt Friedrich Suderland, Abteilungsleiter für die beruflichen Gymnasien an der Schule. Im ersten Block sind zwei Klassen mit sozialpädagogischem Profil. Hier ist der Übergang in die MINT-Berufe erfahrungsgemäß eher gering, weiß Suderland. Den zweiten Block belegen eine Klasse mit biotechnologischem Profil und eine Klasse mit ernährungswissenschaftlichem Profil.

„In diesem Bereich ist der Übergang natürlich höher, schätzungsweise bei 90 Prozent“, sagt der Abteilungsleiter. Man möchte aber allen Schülerinnen und Schülern das ganze Angebot des Studienbereichs vorstellen und sie umfassend informieren.