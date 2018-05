Lörrach Céline Huber: Ungeschminktes kommt heraus

Sängerin Céline Huber singt auf ihrer neuen CD deutsch. Konzerte in der Region im Mai in Lörrach und in Basel

Beinahe ein Jahr nach Start des Crowdfunding-Projekts, mit Hilfe dessen Céline Huber ihr Album „Auf der Suche“ realisieren wollte, ist es nun offiziell herausgekommen – online und auf CD. Dieser Tage jährt es sich zum sechsten Mal, dass die Sängerin aus Lörrach beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision-Song-Contest 2012 („Unser Star für Baku“) auf Pro Sieben den sechsten Platz belegte. Zwischen beidem liegen für sie gefühlt Welten.

Dieser Moment, auf den man monatelang, ja insgesamt sogar vier Jahre hingearbeitet hat. Wenn das Paket vom Presswerk darauf wartet, ausgepackt zu werden, fühlt sich das an wie an Weihnachten mit einem Geschenk. Ein spezieller Augenblick, wie Céline Huber berichtet. Sie zog eine CD heraus und zeigte sie ganz stolz Mama und Papa. Und dann wanderte der Silberling in den CD-Player und wurde zum ersten Mal gemeinsam angehört.

Seitdem hat die Sängerin in einem wahren Verpackungsmarathon 300 Exemplare eigenhändig verschickt – nicht bevor sie jede mit einem Kommentar versehen hatte. Die meisten Adressaten waren ihre Kapitalgeber von der Wemakeit-Aktion, aber auch die, die in irgendeiner anderen Form am Zustandekommen der CD beteiligt waren, wurden bedacht. Schon das in Blasslila gehaltene Cover birgt ein Bekenntnis: Die Sängerin ist von der Schulterpartie aufwärts nackt zu sehen, und so durchlässig, dass die sie umgebende Natur durch sie hindurchscheint. Und wirklich: Auf dieser CD versteckt sich Céline Huber zum ersten Mal nicht hinter der englischen Sprache. In den letzten Jahren hatte sie festgestellt, dass sie das gar nicht will. Wie sie berührt ist durch andere Sänger und Poeten, möchte auch sie berühren.

Deswegen hat sie Themen ungeschminkt auf den Tonträger gebracht und ist sich dabei durchaus bewusst, dass das viele Fragen aufwirft. Sie habe das gar nicht absichtlich gemacht, erklärt sie, habe sich bloß Gedanken von der Seele geschrieben über eigene Erlebnisse, Begegnungen, Beziehungen und Freundschaften. „In Liedern kann man so etwas ausschmücken oder verbergen, so dass es erst beim mehrfachen Hören klarer hervortritt“, weiß die junge Sängerin. Nach ihrem Lieblingssong von der CD gefragt nennt sie zuerst „Einfach sein“. Wenn sie den beim Autofahren hört, fühlt sie sich gleich viel gechillter. „Es ist ein Song aus dem Leben“, sagt sie. „Er hat eine Rhythm’n’Blues-Seele, die ich mag, und viel Groove.“ Es gehe darum, das Leben zu leben und zu genießen. Der Titelsong „Auf der Suche“ folgt auf der Favoritenliste gleich danach. Er erzählt davon, dass man immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird, zu sich zurückkehrt.

Die Lieder auf der neuen CD sind von anderem Kaliber als die von der EP „Undone“, welche vor sechs Jahren herauskam, mit englischen Popballaden und nur vom Klavier begleiteten Gesang. Aus der Figur von damals habe sie sich herausgelebt und neu erfunden, stellt Céline Huber fest. „Es wollte etwas anderes kommen, was einfach dran war.“ Anders ausgedrückt: In den vergangenen Jahren ist sie erwachsen geworden.

Auf „Auf der Suche“ zeigt Céline Huber, was sie mit der Stimme alles machen kann. Aus jahrelanger Erfahrung hat sie ein „Bild“ vom Klang und eine Erinnerung von der Linie, die sie vorher gesungen hat. Das klingt so akkurat, als ob sie die Töne einmal aufgenommen und dann in andere Akkorde transponiert hätte. Die Zusammenarbeit mit Frank Schulze im Tonstudio habe ihr Potenzial gesteigert, ist sich die Sängerin sicher. „Ich habe gewonnen mit ihm, da hat sich viel ergänzt. Die CD ist ein Stück weit auch sein Baby, auf das wir beide wohl gleich stolz sind.“

Die Studiomusiker ersetzen bei den Release-Konzerten durch junge Musiker aus Freiburg: Paul Aaron Wolf (Drums), Key Szost (Keyboards), Gilles Hauert (Gitarre) sowie Felix Jakumeit (Bass). Victoria Mertsch und Veronika Mannhardt singen die Background-Vocals. Die Konzerte in den Städten, in denen sie daheim ist, sind im Mai, doch blickt Céline Huber weiter in die Zukunft. Sie sei gespannt, was noch aus ihr herauswachsen werde, sagt die Absolventin der Lörracher Gesangsakademie Voicelab voller Erwartung.

Release-Konzerte am 11. Mai, 20.30 Uhr, Badhüsli Basel, 17. Mai, 20 Uhr, Nellie Nashorn Lörrach. ,