Lörrach Bürgermeisterwahl: Erst das Los entscheidet

Monika Neuhöfer-Avdic wird nach zweimaligem Patt doch noch Bürgermeisterin von Lörrach.

Kuriosum im Lörracher Gemeinderat: Monika Neuhöfer-Avdic ist neue Bürgermeisterin – bestimmt per Losentscheid. Nach zwei Wahlgängen, in denen Neuhöfer-Avdic und die Mitbewerberin Susanne Schreiber jeweils 16 Stimmen erhalten hatten, musste Altstadtrat Werner Lacher in den Lostopf greifen. Die ersten Reaktionen aus Kommunalpolitik und öffentlichen Kreisen werten das knappe Ergebnis als einen Ausdruck für die Vorbehalte gegen eine Doppelspitze mit OB Lutz und der amtierenden Fachbereichsleiterin Neuhöfer-Avdic.

Der Verlauf dieser Bürgermeisterwahl, die zu Beginn der Bewerbungsfrist allgemein als entschieden eingeschätzt wurde, war beim Finale am Donnerstagabend an Spannung kaum zu überbieten. Zwei Wahlgänge mit einem Patt und am Ende ein Losentscheid für Monika Neuhöfer-Avdic brachten zwar das von vielen erwartete, in seiner Entstehen aber äußerst bemerkenswerte Ergebnis.

Die beiden Kandidatinnen konnten nach ihren ersten Stellungnahmen gut mit dem Ergebnis umgehen. Monika Neuhöfer-Avdic wertete das knappe Resultat nicht als Niederlage und Susanne Schreiber zeigte sich zufrieden, weil sie als externe Bewerberin so viele Stimmen erhalten hat.

Einig waren sich die Bewerberinnen auch in der Einschätzung, dass der Gemeinderat die Wahl zwischen zwei guten Kandidatinnen gehabt habe. Dieser Eindruck war auch zuvor bei der Vorstellung entstanden. Monika Neuhöfer-Avdic stellte dabei in den Mittelpunkt, was seit ihrem Amtsantritt als Fachbereichsleiterin vor zwei Jahren in der Stadt auf den Weg gebracht worden sei. Der Erfolg beim Standortwettbewerb um das Zentralklinikum, der Abschluss bei den Planungen für das Post-Areal, die Sanierung des Hebelparks und der Start für das Wohnbau-Projekt „Weberei Conrad“ waren ihre Stichworte. Schon bei der Rede und später auch auf Nachfragen von Stadtrat Uwe Claassen (Freie Wähler) ging Neuhöfer-Avdic auf ihre Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Jörg Lutz ein. Dies sei nicht problematisch. Vielmehr pflegten sie schon seit ihrer Zusammenarbeit in Grenzach-Wyhlen ein durchaus kritisches, von Vertrauen gepflegtes Miteinander. Dies sei ein Vorteil für Lörrach.

Susanne Schreiber, in Nürtingen in einer vergleichbaren Position wie Neuhöfer-Avdic, sammelte Punkte mit einer zwar eher allgemein-fachlich gehaltenen Rede, in der sie aber erkennen ließ, wie schnell sie sich in die Lörracher Themen einzuarbeiten vermag. Darauf zielte auch eine Nachfrage von Ulrich Lusche (CDU) ab. Sie sei clever und es seien ähnliche Themen, die in den jeweiligen Ballungsräumen anstünden, erklärte Schreiber.