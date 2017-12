Lörrach Bürgermeister Michael Wilke verlässt die Stadt Lörrach

Michael Wilke gibt sein Bürgermeisteramt auf und wechselt von der Kommunalpolitik in die kirchliche Sozialarbeit.

Wilke scheidet Ende Mai aus den Diensten der Stadt Lörrach aus. Danach wird er Leiter der Regionalstelle beider Basel des Hilfswerks der evangelischen Kirchen der Schweiz. Wilke sagte im Gespräch, es seien persönliche Gründe für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen. „Ich habe das Bedürfnis, wieder näher an den Projekten zu sein“, sagt Michael Wilke.

Die Nachricht von Wilkes Wechsel kam am Mittwochnachmittag überraschend – auch für die kommunalpolitischen Kreise. Nachdem die Mitarbeiter informiert und eine E-Mail an die Fraktionsvorsitzenden abgesetzt waren, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit, dass sich der Bürgermeister beruflich neu orientiere und die Stadtverwaltung zum 31. Mai verlassen werde.

Wilke wurde am 16. Februar 2012 mit deutlicher Mehrheit vom Lörracher Gemeinderat zum Bürgermeister und somit zum zweiten Mann in der Stadtverwaltung gewählt – damals noch als Beigeordneter von OB Gudrun Heute-Bluhm. Nun tritt er vor Ablauf seiner achtjährigen Amtszeit eine neue Stelle an. Oberbürgermeister Jörg Lutz, der sich bei seiner eigenen Wahl gegen Michael Wilke durchgesetzt hatte, dankte ihm für „die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“. Michael Wilke, der vor seinem Engagement bei der Stadt Lörrach Geschäftsführer des Trinationalen Umweltzentrums (Truz) gewesen war, verbindet mit seinem beruflichen Wechsel den Wunsch, wieder unmittelbarer mit dem Gegenstand seiner Arbeit zu tun haben zu wollen. „Die Menschen und der Umgang mit ihnen liegen mir am Herzen“, sagt Wilke.

Mit seiner neuen Arbeitsstelle verbinde er die Hoffnung, wieder direkt mit Projekten befasst zu sein und nicht nur mit deren Verwaltung. Er wolle nahe an Menschen und deren Bedürfnissen sein und solche Themen nicht nur über Vorlagen behandeln. „Ich war zu weit weg von den Dingen, die mir wichtig sind“, beschreibt Wilke im Gespräch sein zunehmendes Unbehagen. Es sei ihm irgendwann klar geworden, „dass es nicht mehr zusammenpasst“. Bei seiner neuen Stelle habe er nicht nur verwaltende und steuernde Aufgaben, sondern sei mehr in die Projektarbeit eingebunden. In der Arbeit mit und für „Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, könne er seine Stärken besser entfalten. Diese Gründe stellt Wilke in den Mittelpunkt. Er räumt aber auch ein, dass Umgangsformen und Tonfall in der kommunalpolitischen Auseinandersetzung „rauer geworden sind“. Aber das sei nicht ausschlaggebend gewesen. Auch in der Zusammenarbeit mit Jörg Lutz sei kein Grund zu suchen.

Es gehe um die persönlichen Dinge und darum, dass er andere berufliche Vorstellungen habe, als das Amt erfordere. Zu Beginn seiner Tätigkeit sei diese Kluft nicht vorhanden gewesen. „Aber ich habe mich verändert und das Amt hat sich verändert.“ Die Amtszeit wäre bei voller Länge erst nach den nächsten Gemeinderatswahlen ausgelaufen. Aber nach dem derzeitigen Stand der Dinge wäre es für Wilke, der von den Grünen lanciert und dann auch von der SPD unterstützt wurde, schwer geworden, wieder eine Mehrheit zu finden. „Da hätten wir viel zulegen müssen“, räumt auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Margarete Kurfeß, ein.

Nun muss der Gemeinderat mit dem Oberbürgermeister entscheiden, ob die Dezernate mit der Ausschreibung neu zugeschnitten werden. Wilkes Dezernat ist derzeit für Straßen, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Schulen, Soziales und Umwelt zuständig. Bei der Besetzung eines Bürgermeisterpostens sollen üblicherweise die Mehrheitsverhältnisse berücksichtigt werden. Weil zwischenzeitlich ein SPD-naher Oberbürgermeister im Amt ist, aber die CDU die größte Fraktion stellt, sind die Voraussetzungen anders als noch bei Wilkes Wahl.