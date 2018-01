Lörrach-Brombach Brand in Mehrfamilienhaus: 76-jähriger Mann weiter in Lebensgefahr

Brand in Mehrfamilienhaus: 76-jähriger Mann weiter in Lebensgefahr

Die Ursache des Feuers im Brombacher Hugenmattenweg ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt.

Der 76-Jährige, der bei einem Brand am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus im Brombacher Hugenmattweg eine Rauchgasvergiftung erlitten hat, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Sonntagabend auf Nachfrage mit. Eine Meldung der Feuerwehr, wonach zwei weitere Bewohner durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt wurden, konnte der Polizeisprecher am Sonntag nicht bestätigen. Die Brandursache ist nach wie vor nicht geklärt, nach einer ersten Untersuchung könne der Defekt eines technischen Gerätes jedoch nicht ausgeschlossen werden, so der Sprecher.

Die integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach war am Freitag, 26. Januar, um 18.56 Uhr, zu dem Mehrfamilienhaus im Hugenmattenweg gerufen worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand stand, schreibt Stephan Schepperle, stellververtretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach.

Nachdem es zunächst geheißen hatte, eine Person sei in der brennenden Wohnung eingeschlossen, konnte gegen 19.15 Uhr bestätigt werden, dass sich der 76-jährige Bewohner bei den geretteten Bewohnern vor dem Haus befand. Er war zur weiteren Behandlung in einer Krankenhaus gebracht worden, wo er sich aktuell noch befindet. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und der Evakuierung des Wohnhauses. Gegen 19.20 Uhr, meldete sie, sei der Brand gelöscht gewesen. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten sei klar geworden, dass die Feuerwehr durch ihr zügiges Vorgehen habe verhindern können, dass der Brand auf weitere Wohnungen übergriff, hält Schepperle fest.

Alle Wohnungen, außer die vom Brand betroffene, sind nach ausführlicher Belüftung und Kohlenmonoxid-Messungen wieder bewohnbar. Der Schaden wird derzeit auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach (Telefon, 07621/17 65 00) hat die Ermittlungen übernommen. Die Wohnung wurde beschlagnahmt.

Im Einsatz waren die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Brombach, Haagen und Hauingen mit 60 Einsatzkräften mit neun Fahrzeugen. Für die Feuerwehr Lörrach war es nach eigenen Angaben bereits der 112. Einsatz im Jahr 2018.