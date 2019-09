von Barbara Ruda

Lörrach – Bei herrlichem Wetter ist am Samstag unter den Toren von St. Fridolin das Stettemer Strooßefescht eröffnet worden. „Ständig und bodenständig“, nannte Moderator Mario Nonnenmann das Straßenfest, Oberbürgermeister Jörg Lutz sprach von hohen, wenn nicht gar den höchsten Feiertagen im Stadtteil: „Nichts Eingekauftes, sondern von Stettemern für die Stettemer organisiert.“ Ganz Stetten sei an diesen zwei Tagen auf den Beinen, und die Stadt und die Region feierten mit.

Bei der 46. Auflage wurde es nach der Eröffnung erstmal wieder ruhiger auf der Festmeile. Vor 14 Uhr hatten sich viele Gäste, darunter (Alt-)Stadträte und der Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann, in den Schattenbereichen versammelt, da es dort, wo einem die Sonne unbarmherzig auf den Kopf brannte, vor Hitze kaum auszuhalten war. Dort hätte man auch das Freibier nicht entspannt genießen können, das nach dem von Jörg Lutz vorgenommenen Fassanstich ausgeschenkt wurde. Auch die Organisatoren vom Verein Stettemer Strooßefescht um den Vorsitzenden Kai Fiacsan gönnten sich nach den anstrengenden Vorbereitungen ein kühles Blondes. Die Guggemusik 53er untermalte die Zeremonie mit fetzigen Klängen.

Am Samstag herrschte eine schwüle Hitze. Die Besucher nahmen es, wie‘s kam. Sie konnten es sich an 37 Buden von Vereinen und Organisationen mit einem kulinarisch breit gefächerten Angebot gut gehen lassen. Für Kinder gab es ein Karussell und Spiele wie eine Wurfbude bei der Zigüüner Clique oder eine Gummibärchenschleuder bei der Kolpingfamilie. Die Feuerwehr löschte am Wochenende ausnahmsweise mal kein Feuer, sondern den Durst. Und der war bei vielen groß.

Für die Vereine und Cliquen bedeutet der Auftritt beim Strooßefescht einen riesigen Aufwand, vor allem in personeller Hinsicht. Aus diesem Grund hatten die Siebenbürger Sachsen zum Bedauern aller im vergangenen Jahr ihre Teilnahme aussetzen müssen. Diesmal waren sie zurück und buken kleine und große Baumstriezel. „Baum“ steht für das vorgewärmte Kernholz in Form von Rollen, auf die der Teig kommt und dann von innen nach außen gebacken wird, und „Striezel“ bedeutet Kuchen. Wie Schichtleiter Gerhard Knall berichtete, braucht der Verein 125 Leute, um das Fest in vier Schichten stemmen zu können. „Da würde jeder einmal drankommen. Da wir aber bloß 70 sind, muss jeder mehrmals ran.“

Für die beliebte, knusprige Süßigkeit wird zunächst einmal süßer Hefeteig hergestellt, und zwar fünf Kilogramm auf einmal, wie Knall verriet. Damit der Zucker auf dem Teig haftet, wird dieser mit Butterschmalz eingepinselt und danach karamellisiert. Der Brauch sei uralt, doch backe man in Transsylvanien Baumstriezel beileibe nicht jeden Tag, sondern nur zu Festen, besonders zu Hochzeiten.

Lörrachs Partnerstädte Meerane (Sachsen), Sens (Frankreich) und Senigallia (Italien) kredenzten auf dem Fest erneut regionale Spezialitäten. Bereits zum 25. Mal dabei war die Delegation aus Senigallia. Dafür ehrte der Oberbürgermeister den Leiter Renato Giovanetti bei der Eröffnung.

Neuer Verein aus Sens stellt sich vor

Bei den französischen Freunden stellte sich der neue Partnerschaftsverein Sens international mit seiner Vorsitzenden Kirsten David vor. Er hat nach dem Vorbild von Lörrach International die Aufgaben übernommen, die vorher dem Rathaus Sens oblagen. Das ist ganz im Sinne von Kirsten David, denn ihrer Meinung nach muss die Städtepartnerschaft von den Bürgern getragen werden, und zwar vor allem von den Jüngeren.

Zu den ersten Aktivitäten des Vereins gehörte die Schaffung eines Wanderpokals für die Jugendspiele, die in diesem Jahr in Sens stattfanden. In Zeiten, wo Europa auseinanderzudriften drohe, seien Städtepartnerschaften vielleicht noch wichtiger als bei ihrer Gründung, meint David. „Wir sind bereit und ansprechbar für neue Ideen und neue Freundschaften.“ Die Senser hatten die Senon Street Band mit nach Stetten gebracht. Als diese aufspielte, gesellten sich spontan Musiker von den 53ern dazu. Fiacsan zeigte sich am Sonntagnachmittag zufrieden mit dem Festverlauf und der Besucherzahl. Am Sonntag blieb das Wetter trocken. Es habe keine negativen Vorfälle während des Festes gegeben.