von she

Lörrach (she/gra) In drei Rinderhaltungsbetrieben im Kreis wurde die anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseuche, die durch ein Virus hervorgerufen und durch Insekten übertragen wird, festgestellt, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Montag. Weiter gibt es neun Betriebe im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und einen im Freiburger Stadtgebiet, deren Tiere das Virus in sich tragen. Ausgebrochen ist die Krankheit laut Ministerium in keinem der Fälle. Baden-Württemberg wurde nun zum Sperrgebiet erklärt. Rinder, Schafe, Ziegen und andere Wildwiederkäuer, die das Land verlassen, müssen einen Impfschutz aufweisen. Besonders bei Schafen und Ziegen könnte die Krankheit, anders als bei Rindern, sogar zum Tode führen. In den betroffenen Betrieben wird nun der gesamte Bestand geimpft.