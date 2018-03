Lörrach Bildungsmesse: Es geht um Aufmerksamkeit

Mehr als 100 Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen konkurrieren bei der Cult um die Fachkräfte von morgen.

Lörrach – Sie sind heiß umkämpft: Die Schülerinnen und Schüler, die am Freitag über die erstmals ausgebuchte Job- und Bildungsmesse Cult geschlendert sind. Über 100 Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen warben auch am Samstag mit Kugelschreibern, Popcorn und Airbrush-Tattoos um die angehenden Fachkräfte. In Zeiten von explodierenden Abiturientenzahlen muss insbesondere das Handwerk viel unternehmen, um Nachwuchs zu finden.

Lautes Stimmengewirr schwirrt durch die Messehalle, Schüler schieben sich gruppenweise an den Ständen vorbei, wo die Aussteller ihre Ausbildungsplätze und Firmenprofile vorstellen. Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit. Und die Firmen und Behörden müssen etwas bieten, um wahrgenommen zu werden. Die Popcornmaschine zieht vereinzelt, mit Kugelschreibern und Schlüsselanhängern sind die Schüler eher nicht zu gewinnen. Doch vor dem Stand, wo sich die Jugendlichen ein Airbrush-Tattoo auf den Unterarm schießen lassen können, hat sich eine lange Schlange gebildet. Dennis Secara (13) ist an der Reihe. Zwei Mitarbeiter des Malerbetriebs Heinrich Schmid haben ihm eine Schablone auf den Arm gelegt und sprühen schwarze Farbe auf die Haut. Kurz darauf prangt dort ein Schädel. Secara schaut ihn sich an und sagt: „Geil!“ Ob er wisse, an welchem Stand er das Tattoo bekommen habe? „Nee, keine Ahnung“, sagt er und läuft stolz zu seinen Mitschülern.

Jannik Wirth arbeitet für den Malerbetrieb und weiß, dass nicht alle Schüler sofort verstehen, worum es an dem Stand geht. „Doch seitdem wir das anbieten, haben wir kein Aufmerksamkeitsproblem mehr“, sagt Wirth. Außerdem kämen die Schüler so in Kontakt mit dem Handwerksbetrieb. Und wenn die Eltern später fragten, woher sie das Tattoo hätten, könnten sich zumindest einige an den Namen des Unternehmens erinnern. Momentan gelingt es der Firma, drei bis fünf Ausbildungsplätze in Lörrach pro Jahr zu besetzen. „Aber auch nur, weil wir auf jeder Messe präsent sind“, sagt Jannik Wirth. Heinrich Schmid sucht auch Abiturienten für ein Duales Studium. Aber in erster Linie braucht der Handwerksbetrieb Absolventen von Haupt- und Realschule. „Es bringt ja nichts, wenn wir nur Führungskräfte haben, aber keine gewerblichen Mitarbeiter“, sagt Wirth.

Paul Richter (14), Moritz Lais (14) und Jakob Rinza (13) gehen auf die Theodor-Heuss-Realschule. Für sie ist der Messebesuch eine Pflichtveranstaltung. Gerade waren sie am Stand der Bundespolizei. Nun zieht es sie zum Stand von Lebensmitteldiscounter Aldi. „Ich habe noch keine Ahnung, was ich später mal machen möchte“, sagt Paul Richter.

„Deswegen schaue ich heute einfach mal.“ Was hält er von einem handwerklichen Beruf? „Das kann ich mir eher nicht vorstellen.“ Zwar gibt es ein technisches Unterrichtsfach in der Schule, wo er ein Solarboot gebaut hat. Doch so richtig etwas konnte er damit nicht anfangen. „Ich glaube, ich bin da nicht so begabt“, sagt Richter. Sein Mitschüler Jakob Rinza hat auch keine Lust auf eine Ausbildung im Handwerk. Er möchte nach der Realschule ein berufliches Gymnasium besuchen. Dass immer mehr Schüler Abitur machen, hat auch die Lörracher Stadtverwaltung auf dem Schirm. Im Umkehrschluss heißt das: Es gibt weniger Menschen mit Haupt- und Realschulabschluss. „Gerade für die handwerklichen Berufe wäre eine zweite Realschule in Lörrach wichtig“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz zur Messeeröffnung. Er forderte bei der Gelegenheit das Kultusministerium auf, den Lörracher Wunsch nach einer weiteren Realschule noch einmal zu prüfen.

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) lockt die Schüler mit einem Quiz an seinen Stand. Dort steht auch ein komplett eingedeckter Tisch. Und eine Frage lautet: Wie viele Weingläser stehen auf dem Tisch? Eine Schülerin hat drei angekreuzt. Mike Kiefer, der Vorsitzende der Kreisstelle Lörrach, sagt: „Schau dir das noch einmal genau an.“ Denn eines der Gläser ist kein Wein-, sondern ein Wasserglas. Auch im Gastronomiegewerbe müssen sich die Unternehmen dem Trend, dass immer mehr Menschen studieren, anpassen. Die Ausbildungsbetriebe setzen auf Zusatzqualifikationen. „Wir bieten Hotel-Management und Service-Management an“, sagt Mike Kiefer.

Das Studium findet an einer Hochschule statt und ist ein zusätzliches Angebot zu den traditionellen Ausbildungsberufen im Service und in der Küche. „Aber es muss auch Hauptschüler geben, die in der Gastronomie arbeiten“, sagt Kiefer. In seinem Hotel und Restaurant bildet er regelmäßig junge Menschen aus. „Wir haben grade zwei Flüchtlinge. Das läuft richtig gut“, sagt er. Ein Pluspunkt für Kiefer ist, dass Zell mit der Bahn gut erreichbar ist. „In Todt­nau oder Ried sieht das aber ganz anders aus.“ Eine Konsequenz: Immer weniger Gastro-Betriebe bilden aus.

„Es bringt ja nichts, wenn wir nur Führungskräfte haben, aber keine gewerblichen Mitarbeiter.“

Jannik Wirth, Malerbetrieb Schmid