Lörrach Bildung: Begabtenförderung geht in die Breite

Das Hans-Thoma-Gymnasium ist Pilotschule für ein Projekt von Bund und Land.

Lörrach – Das Lörracher Hans-Thoma-Gymnasium (HTG) ist eine von bundesweit 300 Schulen, die in den nächsten Jahren Konzepte für die Förderung von Schülern mit besonderen Begabungen entwickeln werden. Dabei geht es nicht um Eliten-, sondern um eine breit angelegte Begabtenförderung. Kürzlich war in Berlin offiziell die Auftaktveranstaltung für das Projekt. Es geht darum, Begabungen zu erkennen und zu fördern, die sich in guten Schulnoten oft nicht niederschlagen – und zwar in allen Schularten von der Grundschule an.

Bund und Land haben sich für das auf zehn Jahre angelegte Vorhaben zusammengetan, das jetzt in seine erste Phase gestartet ist. Da geht es zunächst darum, mit wissenschaftlicher Begleitung und gegliedert in eine Vielzahl von Einzelthemen Strategien und Konzepte zu erarbeiten. In der zweiten Phase geht es an die Umsetzung in der Breite, die Pilotschulen fungieren dabei als Multiplikatoren. Die 39 beteiligten Schulen in Baden-Württemberg bilden mehrere „Cluster“. Dessen Kern bildet jeweils ein Gymnasium, das Erfahrung mit der Förderung Hochbegabter hat. Beim Hans-Thoma-Gymnasium ist das der Fall. Zu dessen Cluster gehören die Gemeinschaftsschule Wutöschingen und Grundschulen in Gundelfingen, Tiengen und Jestetten.

Dass alle Schulformen eingebunden sind, ist in den Augen von HTG-Direktor Frank Braun eine Stärke des Projekts. Schon in den Grundschulen sei es wichtig, besondere Begabungen gegebenenfalls nur in einzelnen Fächern auch dann zu erkennen, wenn sie sich nicht in glänzenden Schulnoten zeigen. Kinder aus bildungsfernen Haushalten und Zuwandererfamilien werden hier besonders in den Blick genommen. Hinsehen müsse man auch bei Mädchen, sagt Braun. Dass sie nur selten in den (raren) Hochbegabtenzügen ankämen, liege ja nicht daran, dass sie weniger schlau sind. Sie fallen mit ihrer Begabung aber oft nicht auf, sagt Frank Braun. Manche schrieben sogar absichtlich schlechte Noten, um nicht als „besonders“ zu gelten. Natürlich sei es enorm wichtig, sich um jene zu kümmern, die sich in der Schule schwertun. Doch dass Kinder mit besonderen Begabungen meist gar keine Unterstützung erfahren, findet Frank Braun falsch – darum hat sich das HTG auch für das Projekt beworben. „Es gibt wenig Hochbegabtenzüge, aber es gibt hochbegabte Kinder“, sagt er. Auch am HTG, wo man das zusammen mit dem benachbarten Hebel-Gymnasium organisierte, kam der Hochbegabtenzug nicht dauerhaft auf die Beine, weil die Mindestschülerzahl von 16 nur selten erreicht wurde. Tun muss man für diese Kinder trotzdem etwas, ist der Pädagoge überzeugt. Viele von ihnen leiden am Regel-Schulbetrieb oder scheitern im Extremfall sogar.

Für die Gruppe um das HTG ist Frank Braun die organisatorische Schaltstelle und Ansprechpartner fürs Kultusministerium. Eingebunden ist auch die schulpsychologische Beratungsstelle. Der nächste Schritt ist ein Treffen der fünf Schulleitungen, dann entscheidet man sich für die Themenmodule, die man bearbeiten will. In einem nächsten Schritt wird sich klären, welche Universität die wissenschaftliche Begleitung leistet.

Die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern werde wohl im kommenden Schuljahr beginnen, sagt Frank Braun. Fünf Jahre sind für die erste Phase angesetzt. Danach, so Braun, gehe das Projekt in die Fläche.