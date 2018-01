Lörrach Bevölkerung wächst in jedem Alter

Die Stadt Lörrach nähert sich weiter der 50 000-Einwohner-Marke. Der Anteil der Altersgruppen bleibt seit langem konstant.

Lörrach – Lörrach wächst in allen Altersgruppen weiter – auch ohne die Flüchtlinge, wie Bürgermeister Michael Wilke beim Jahresmediengespräch betonte –,

und die Stadt muss darauf reagieren. Das geht aus der Bevölkerungsentwicklung ebenso hervor wie die stetig auf 50000 zusteuernde Einwohnerzahl. Daraus und aus dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplätze ergeben sich wachsende Aufgaben in der Kindertagesbetreuung, der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Seniorenarbeit der Stadt.

Bevölkerungsstatistik: Der Sprung bei der Einwohnerzahl, den die in der Stadt aufgenommenen Flüchtlinge verursachten, machte sich bereits im Jahr 2015 bemerkbar. Da stieg sie auf mehr als 49 000. Sowohl das Statistische Landesamt als auch die Stadt registrierten 2016 rund 2000 Frauen mehr als Männer. Diese Differenz zwischen den Geschlechtern bestand schon 2006, als Lörrach rund 47 000 Einwohner zählte.

Prozentual entwickeln sich die Altersgruppen seit 2005 nur ganz unwesentlich. Während bundesweit der Anteil der Senioren steigt, bleibt er in der Stadt konstant. Menschen im berufsfähigen Alter stellen in Lörrach die mit Abstand größte Bevölkerungsschicht. 18 Jahre und jünger waren laut den neuesten Zahlen des Statistischen Landesamts rund 8 600 Einwohner – teilweise jedoch weit weniger als die zwischen 25 und 40 Jahren (rund 9 800), 40 und 65 Jahren (rund 17 400) und über 65 Jahren (rund 9 600). Bei den Lebendgeburten hält der seit dem Jahr 2006 mehr oder weniger konstante Aufwärtstrend in der Stadt an. Die Zahl stieg von damals 400 auf 467 im Jahr 2016. Im Jahr davor gab es mit 471 und im Jahr 2011 mit 469 sogar noch etwas mehr.

Großfamilien sind aber nach wie vor eine Seltenheit: Ende 2016 weist das Einwohnermeldewesen der Stadt nur 587 Kinder in Familien mit drei Kindern aus, 123 mit vier Kindern und 30 mit fünf oder mehr Kindern. 3177 Minderjährige leben aber ohne Geschwister und 2333 in Haushalten mit zwei Kindern.