Lörrach Betrunkener will zweiten Hamburger und schlägt Bedienung ins Gesicht

Betrunkener will zweiten Hamburger und schlägt Bedienung ins Gesicht

Ein stark alkoholisierter junger Mann wollte sich auf dreiste Weise in einem Lörracher Schnellrestaurant einen kostenlosen Nachschlag erschleichen.

Der Mann bestellte in einem Restaurant in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr einen Hamburger, wie die Polizei berichtet. Diesen bekam er in einem Karton überreicht. Er aß auf und ging dann zu zwei Mitarbeitern. Diesen zeigte er den leeren Pappkarton und verlangte nach einem Hamburger, da ihm die Schachtel ohne Inhalt übergeben worden sei.

Da die Mitarbeiter aber gesehen hatten, dass er diesen zuvor gegessen hatte, kamen sie seinem Ansinnen nicht nach. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Betrunkene einem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht schlug.

Hieraufhin wurde die Polizei verständigt. Der junge Mann wurde in die Obhut eines Bekannten übergeben, da er aufgrund seines Alkoholkonsums dem ganzen Geschehen kaum folgen konnte. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Körperverletzung und Betrugs ermittelt.