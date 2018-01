Lörrach Besucherrekord im Lörracher Dreiländermuseum

Das Dreiländermuseum verzeichnet für 2017 einen imponierenden Besucherrekord. Leiter Markus Moehring meint allerdings, dass Zahlen für ihn nicht alles sind.

Das Dreiländermuseum gehörte 2017 zu den zehn Prozent der meistbesuchten Museen in Deutschland. 29 138 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt – mit Abstand die höchste Zahl, die in Lörrach je erreicht wurde. Mindestens genauso wichtig wie diese Zahl, die nicht in jedem Jahr zu erreichen sei, sei aber vieles andere, was das Haus leistet, betont Museumsleiter Markus Moehring – etwa die Pflege der großen Sammlung.