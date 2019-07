von Martina David-Wenk

Lörrach – Respektvoller Umgang mit dem Bestehenden und gleichzeitig ein Weg für die Zukunft der Matthäusgemeinde zeichnet den Siegerentwurf des Architekturbüros Bächlemeid aus Konstanz für die Innenraumsanierung der evangelischen Stadtkirche aus. Wann der Umbau beginnt oder gar wann er beendet sein wird, darüber kann derzeit noch keine seriöse Auskunft gegeben werden. Wenn der Kirchengemeinderat am Dienstag den von der Jury prämierten Entwurf gutheißt, dann ist ein weiterer Schritt zum neugestalteten Kirchenraum getan.

Vor einem Jahr beschloss die Evangelische Kirchengemeinde Lörrach den Innenraum der Stadtkirche zu sanieren. Nachdem ein Architektenwettbewerb ausgelobt worden war, prämierte am Donnerstag eine Jury den Sieger. In einer Gemeindeversammlung stellten Pfarrerin Gudrun Mauvais und die Siegerarchitekten Karin Meid-Bächle und Martin Bächle ihr Modell am Sonntag vor. Sechs Entwürfe wurden eingereicht. Neben dem Sieger gab es zwei zweite Plätze.

Mit dem prämierten Entwurf werde der Platz um die Stadtkirche zum spannendsten Platz westlich der Bahnlinie, ist Gemeindeversammlungsleiter Christof Meyer überzeugt. Tatsächlich hat der Entwurf der Architekten den gesamten Platz zwischen Alter Feuerwache Burghof, Museum und Arbeitsgericht im Fokus. „Die Stadtkirche steht an einem besonderen Ort der Stadt. Die beiden Eingänge nach Westen, sollen auch zu Eingängen in die Kirche werden“, erläuterte Martin Bächle. Damit wird der Kirchplatz aufgewertet. Dass diese beiden neuen Eingänge im Gegensatz zum Stadteingang, dem bisherigen Haupteingang, barrierefrei sind, war eine der Vorgaben der Auslobung. Die Architekten machen daraus einen ästhetischen Mehrwert.

„Wenn wir ein historisches Gebäude sanieren wollen, suchen wir nach seiner Geschichte, nach den Umbauten und möglichen Spuren seines Urzustands“, erklärte Karin Meid-Bächle die Herangehensweise des Büros. In der Stadtkirche gebe es zuviel von allem. Zu viel Farbe, zu viele verschiedene Materialien, ja selbst mit der Empore im Kirchenraum eine Ebene zu viel. Deshalb wollen die Architekten reduzieren. Der Kirchenraum solle heller, die Empore grundsätzlich nicht mehr als Kirchenraum genutzt werden. Wo heute die Sakristei ist, wird eine Art Foyer die Besucher empfangen. Die kleine Kapelle im Turm aus dem Jahr 1514 soll dagegen dunkler werden, nur mit eingebauten Lichtern und Kerzen beleuchtet.

Gemeindemitglieder fragen nach technischen Aspekten

Die anwesenden Gemeindemitglieder beschäftigte in erster Linie technische Gesichtspunkte. Die Akustik in der Kirche aus dem Jahre 1817 sei dringend zu verbessern. Ältere Menschen scheuten den sonntäglichen Kirchgang, weil sie nichts verstehen würden. Auch die Heizung sei dringend zu erneuern, sie koste immens und müsse dem Ziele der Klimaneutralität und Ressourcenschonung angepasst werden, sagte Gudrun Mauvais.

Den Wegfall der Empore als eigentlichen Kirchenraum beurteilte Helmke Schmidt-Lange als problematisch, schließlich würden die zusätzlichen Sitzplätze an den großen Feiertagen gebraucht. „Nur die Kinder, die am Geländer hängen, sehen von dort etwas“, begründete Gudrun Mauvais die Entscheidung, die Empore flexibel zu lassen. So sind zum Beispiel zukünftig auch Ausstellungen in diesem Teil der Kirche möglich.

Der Siegerentwurf sowie die beiden weiteren prämierten Projekte sind für eine Woche, jeweils von 9 bis 16 Uhr, in der Stadtkirche ausgestellt.