Lörrach Baugenossenschaft: Investitionen für Lerchenhof

Gutes Ergebnis für Baugenossenschaft. Kompromiss bei Neubauprojekt

Die Baugenossenschaft (BG), mit 920 eigenen Wohnungen der zweitgrößte Vermieter in Lörrach, setzt weiter auf eine Balance zwischen bezahlbaren Mieten und der Aufwertung des Bestandes. Bei einer durchschnittlichen Kaltmiete von 6,75 Euro pro Quadratmeter kann die BG Lörrach nach wie vor preiswerte Wohnungen anbieten. 2017 investierte die Genossenschaft 2,7 Millionen Euro in die Modernisierung des Bestands. Dennoch blieb ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,2 Millionen Euro, mit dem die BG ihr Eigenkapital stärkt.

„Wichtigstes Ziel ist, dass sich die Mieter wohlfühlen“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Theo Fräulin am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2017. Diese einfache Vorgabe kann unterschiedliche, manchmal auch gegensätzliche Aspekte umfassen. So gelte es, den Wunsch nach bezahlbaren Mieten zu berücksichtigen und nicht den ganzen Bestand auf ein 1a-Niveau zu hieven. Gleichzeitig aber muss und möchte die Baugenossenschaft den Bestand dem zeitgemäßen Komfort anpassen und die energetischen Standards erfüllen. Schwerpunkt der Sanierungstätigkeit war 2017 die Wohnanlage Hachbergstraße 7 bis 9. Die Generalsanierung mit Balkonanbau und energetischer Aufwertung hat 800 000 Euro gekostet. Aktuell steht die Sanierung der Häuser Hartmattenstraße 95 bis 97 an. Dort erneuert die Baugenossenschaft die Heizung, das Haus erhält Balkone, eine Wärmedämmfassade, neue Fenster und ein neues Dach. Dafür sind 750 000 Euro veranschlagt. Für Modernisierung und Instandsetzung hat die BG Lörrach 2017 insgesamt rund 1,9 Millionen Euro ausgegeben.

Ebenfalls noch im Jahr 2017 fiel die letzte Rate für das Neubauprojekt Brombacherstraße 26 an. Die im vergangenen Jahr noch fällige Summe betrug 850 000 Euro. Somit summieren sich die Investitionen in den Bestand (Neubau und Sanierungen) in 2017 auf 2,7 Millionen. Interessanter Neben­aspekt: Sowohl beim Neubau Brombacher Straße (insgesamt 7,35 Millionen Euro statt der ursprünglich veranschlagten 8 Millionen) als auch bei der Sanierung Hachbergstraße (250 000 Euro) lag die Baugenossenschaft unter der Kostenplanung.

Das „sehr erfolgreiche Geschäftsjahr“, von dem Geschäftsführer An­dreas Seiter sprach, war auch geprägt durch die gute Nachfrage. Günstige Wohnungen sind Mangelware, die Leerstandsquote betrug weniger als ein Prozent. Auch der Neubau Brombacher Straße, Mietanpassungen sowie die Aufwertung der Wohnungen infolge von Sanierungen trugen zu höheren Umsatzerlösen bei (6,4 Millionen Euro statt 5,9 Millionen in 2016). Die Bilanzsumme der Genossenschaft ist dennoch von 45,3 auf 44,6 Millionen Euro gesunken. Dies ist auch eine Folge des Schuldenabbaus (minus 2,1 Millionen Euro), wobei sich die Baugenossenschaft mit einer Sondertilgung (1,4 Millionen Euro) vollständig von ihren Franken-Darlehen verabschiedet hat, erklärt Seiter.

Vom Jahresüberschuss werden 80 000 Euro an die Mitglieder ausgeschüttet (die Dividende auf die Genossenschaftsanteile beträgt 1,75 Prozent), der Rest geht in die Rücklagen. Damit verbessert die Baugenossenschaft abermals ihre Eigenkapitaldecke. Die Quote liegt nun bei 38,3 Prozent. Mit diesem Jahresergebnis sieht sich die Baugenossenschaft gut gerüstet für das nächste große Projekt.

Nach Verhandlungen mit der Stadt und einer Beratung des Gestaltungsbeirats ist die BG nun zuversichtlich, dass die Bebauung des Lerchenhofs zwischen Brühl- und Kreuzstraße noch im Juli den Gemeinderat passiert. Dann könnte der Bau, der zwischen den beiden Straßen einen Querriegel mit sechs- und viergeschossiger Bebauung vorsieht, ab Frühjahr 2019 beginnen. Außerdem soll ein bestehendes Gebäude an der Brühlstraße saniert, mit Aufzügen versehen und statt eines Satteldachs um eine Etage auf dann fünf Geschosse aufgestockt werden. Voraussichtlich können mehr als 30 Wohnungen entstehen.

Die BG investiert in den Lerchenhof sehr wahrscheinlich zehn bis elf Millionen Euro. Ursprünglich hätte die Baugenossenschaft noch höher bauen wollen, womit sie bei der Stadt jedoch nicht auf Gegenliebe stieß. Die Baugenossenschaft bedauert dies und kritisiert außerdem das lange Verfahren. Man komme nun in die Phase steigender Zinsen und steigender Baupreise, beklagt Theo Fräulin. „Wir betreiben das Projekt mit Vollgas, aber leider ist die städtische Handbremse etwas angezogen“, kommentierte der Aufsichtsratsvorsitzende.