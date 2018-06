Lörrach Baugenossenschaft: Bauen soll einfacher und günstiger gehen

Andreas Seiter von der Baugenossenschaft Lörrach fordert bessere Bedingungen fürs Bauen. Mitglieder erhalten 1,75 Prozent Dividende auf ihre Geschäftsanteile.

Lörrach (tm) „Es fehlt uns an einer echten Willkommenskultur für Bagger und Neubau“, sagte Andreas Seiter, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Lörrach, bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend. Er forderte Bund und Kommunen auf, für mehr Akzeptanz von Bauvorhaben zu sorgen und Bauen zu vereinfachen und günstiger zu machen.

Zentrale Themen wie Bildung, Bauen und Wohnen, die zu den Grundbedürfnissen der Menschen gehören, habe die Politik zuletzt weitgehend ignoriert. Da sei es nicht verwunderlich, dass Populisten und Parteien am Rande des politischen Spektrums unverdiente Aufmerksamkeit erreichen, sagte Seiter. Benötigt werde eine starke und selbstbewusste Wohnungspolitik mit verändertem Kurs und eigenständigem Bundesbauministerium.

„In aller Regel sollen nur dort Wohnungen gebaut werden, wo kein Acker, kein Wald, keine grüne Wiese, kein Naherholungsgebiet, keine Eidechse und erst recht keine Bürgerinitiative oder ein streitsüchtiger Nachbar dem Vorhaben im Weg stehen könnten“, sagte Seiter. „Es ist fast schon erschreckend, wie gering mittlerweile die Akzeptanz in der Bevölkerung für das Bauen innerhalb vorhandener Nachbarschaften ist“, stellte er fest.

Darüber hinaus gelte es, Planungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, wozu die personellen Kapazitäten in den Bauämtern aufgestockt werden müssen. Außerdem stellte er fest, dass es heute mehr als 20 000 Bauvorschriften gibt, während es 1990 noch 5000 waren. Das habe immer höhere Bauwerkskosten zur Folge. Die öffentliche Hand solle Bauland vergünstigt bereitstellen, außerdem brachte er Verfahren wie „Serielles Bauen“ und die Entwicklung ressourcenschonender Baustoffe ins Gespräch, um Kohlendioxid einzusparen. Auch aus diesen Gründen habe sich der Neubau am Lerchenhof verzögert, und statt 40 Neubauwohnungen können nur 32 realisiert werden, weil das Gebäude nicht so hoch werden darf wie gewünscht. „Diese Entscheidung der Stadt hat uns maßlos enttäuscht“, sagte Seiter.

Wie berichtet, hat die Baugenossenschaft Lörrach den Neubau Brombacher Straße 26 und 26a deutlich günstiger als geplant abgeschlossen und vergangenes Jahr rund 1,87 Millionen Euro für die Instandsetzung des Wohnungsbestandes ausgegeben. Trotzdem lag die durchschnittliche Kaltmiete aller Wohnungen der Genossenschaft bei lediglich 6,50 Euro pro Quadratmeter. Gleichwohl sei die Mietpreis-Einkommens-Relation insgesamt im Landkreis Lörrach sehr ungünstig. Er komme hier auf Rang 373 von 401, berichtete Seiter. Die Genossenschaft verbuchte 2017 einen Überschuss von 1,2 Millionen Euro. Der größte Teil wird den Rücklagen zugeführt, die Mitglieder erhalten eine Dividende von 1,75 Prozent auf ihre Geschäftsanteile. Dieses Jahr besteht die Baugenossenschaft seit 111 Jahren. Deshalb lädt sie ihre Mitglieder im Dezember in den Weihnachtszirkus ein.

Ehrungen: Moritz Zölle (65 Jahre Mitglied), Hans Scheuble (60), Rosemarie Gugel (50) und Horst Gimpel (50).