Lörrach Autofahrerin lässt schwer verletztes Kind am Unfallort zurück und fährt davon

Autofahrerin lässt schwer verletztes Kind am Unfallort zurück und fährt davon

Die Polizei sucht eine Mercedes-Fahrerin, die am Donnerstagmorgen ein zehnjähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hat. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Stettengasse in Lörrach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei radelte kurz nach 7.30 Uhr ein zehnjähriges Mädchen mit dem Fahrrad zur Schule.

Auf der neuen Fahrradstraße kam ihm aus Richtung des HTG ein Auto entgegen, das unvermittelt nach links abbog. Die Radlerin prallte in die rechte Seite des Autos, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Zeugen werden gesucht

Das Auto hielt nicht an und entfernte sich. Die Polizei erfuhr erst eine Stunde später von dem Vorfall und nahm umgehend Ermittlungen auf. Hierzu leistete ein Rollerfahrer wertvolle Hilfe, der den Unfall beobachtete und wichtige Hinweise geben konnte.

Gesucht wird nun die Fahrerin eines dunklen, verschmutzten Mercedes mit silbernen Felgen sowie einem Schaden an der rechten hinteren rechten Beifahrertür. Die Fahrerin wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt und hatte rötlich gelockte Haare.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (07621-98000).