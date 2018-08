von Willi Adam

Lörrach – Gute Nachrichten vom Sudkessel: Der heiße Sommer beschert der Lörracher Brauerei Lasser ein deutliches Plus beim Getränkeausstoß. Hinzu kommt eine Auszeichnung: Der Pro-Bier-Club, nach eigener Darstellung die größte deutsche Konsumentenvereinigung, hat eine neue Biersorte von Lasser zum „Bier des Monats“ gekürt und somit für die Wahl zum „Bier des Jahres“ nominiert. Für Lasser ist dieses Prädikat auch eine Bestätigung für die Strategie, mit neuen Spezialitäten auf der Craft-Bier-Welle mitzuschwimmen.

„Lasser Doppelhopfen“ ist der Name des Biers, das bisher nur in der Gastronomie ausgeschenkt wurde und zu Testzwecken flaschenweise an die Kunden gelangte. Brauerei-Chef Andreas Walter bezeichnet das „Doppelhopfen“ als ein besonderes Produkt. Anders als der Begriff „Doppelhopfen“ vermuten lässt, ist die neue Biersorte keineswegs besonders bitter. Üblicherweise sorgt Hopfen beim Sieden für die typische Würze des Biers.

Beim „Doppelhopfen“ wird zusätzlich nach dem eigentlichen Herstellungsprozess während des sechs- bis achtwöchigen Reifeprozesses noch einmal Hopfen zugegeben. Weil das Bier dann schon Alkohol enthält, werden zusätzliche Aromastoffe aus dem Hopfen gelöst, die sonst im Sud gar nicht extrahiert würden. Dies sind eben keine Bitterstoffe, sondern fruchtige Aromen. Deswegen schmeckt das „Doppelhopfen“ auffallend mild, nicht bitter. Lasser verwendet dafür einen ganz speziellen Hopfen aus der Gegend nördlich von München, den Huell Melon. Üblicherweise kommt bei Lasser sonst Hopfen aus Oberschwaben (Tettnang) und aus der Hallertau zum Einsatz.

Spezialitäten lösen

traditionelle Sorten ab

Wie Brauerei-Chef Andreas Walter berichtet, erfreut sich das neue Produkt schon jetzt großer Beliebtheit. In der Testphase habe es bereits viele Anfragen gegeben. In einigen Wochen wird das Bier dann ganz regulär in Flaschen in den Handel kommen.

Solche Spezialitäten passen genau ins Beuteschema des Pro-Bier-Clubs. Diese Organisation, der 6000 Bierfreunde angeschlossen sind, sucht in ganz Deutschland nach Sorten, die in aller Regel handwerklich hergestellt sind, aus mittelständischen Brauereien oder Craft-Bier-Manufakturen stammen und idealerweise regional vertrieben werden. Mindestens 7000 Biersorten gibt es in Deutschland, weiß Frank Winkel, der Gründer des Pro-Bier-Clubs. Seine Vereinigung macht keinen Unterschied zwischen traditioneller Brauerei und zeitgeistigen Craft-Bier-Hersteller. Vielmehr gehe es um die Besonderheit der Sorte. Mittelständische Brauereien seien jedoch besonders wichtige Träger dieser Vielfalt, meint Winkel.

Und diese wiederum profitieren von der Werbewirkung solcher Auszeichnungen. Bereits vor drei Jahren stellte die Lörracher Brauerei mit dem „Lasser Hell“ schon einmal das „Bier des Monats“.

Der Vermarktung hat das durchaus einen Schub gegeben, wenngleich Andreas Walter betont, dass das Produkt so oder so auch für sich stehen und den Konsumenten schmecken muss. Bei „Lasser Hell“ ist das der Fall. Diese Spezialität in den schicken Flaschen mit dem Retro-Etikett reicht bei Lasser (Bierausstoß etwa 45 000 Hektoliter pro Jahr) zwischenzeitlich mengenmäßig ans traditionelle Pils heran.

Wenn dann die Sonne auch im direkten Sinn über der Brauerei scheint und die Hitze den Ausstoß um 15 Prozent steigen lässt, dann, so Walter, „macht es Spaß, als mittelständische Brauerei mit dem Produkt Bier unterwegs zu sein.“

