von Ansgar Taschinski

Lörrach (ata) Zum ersten Mal trafen sich am Freitagabend Interessierte der Bewegung „Aufstehen“ im Nellie Nashorn in Lörrach. Mit zwölf Mitgliedern wurde die Gründung einer Lokalgruppe für den Raum Lörrach beschlossen.

Gegründet im September des vergangenen Jahres gibt es mittlerweile in ganz Deutschland Gruppen der Sammlungsbewegung „Aufstehen“, die sich für ein gerechteres Land in einem gerechteren Europa einsetzen. Um herauszufinden, ob auch in Lörrach Interesse an der Gründung einer eigenen Gruppe besteht, hatten Dietmar Ferger und David Trunz Interessierte ins Nellie Nashorn eingeladen. Die Anwesenden waren sich allesamt einig, dass es in Deutschland Veränderung brauche. „Wir müssen etwas tun in Deutschland gegen die kapitalistische Oligarchie“, so Ferger. Inspiriert sei er von der Bewegung der Gelbwesten in Frankreich.

Die Motivation der anderen Anwesenden reichte von allgemeinem Interesse an der Bewegung über das Gefühl, dass man etwas gegen eine Politik tun müsse, die nicht mehr für die Menschen da sei, bis hin zu der Überzeugung, dass es eine breite gesellschaftliche Diskussion brauche, jenseits klassischer Parteistrukturen. Im Laufe des Abends wurde so zum Beispiel darüber debattiert, ob es noch immer Parteien brauche und wie sinnvoll die Unterscheidung zwischen „rechts“ und „links“ im politischen Spektrum sei. Ferger kritisierte, dass die Ideen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit heutzutage nicht mehr für jeden gelten würden. So sei Freiheit vor allem etwas für Besserverdienende und Chancengleichheit gebe es ohnehin nicht mehr.

Die Teilnehmer beklagten zudem eine gewisse Lethargie der Deutschen, wenn es darum gehe, sich für gesellschaftliche Veränderungen einzusetzen. Diskutiert wurde auch über mögliche gemeinsame Zielsetzungen und Aktionen. Ideen waren etwa Demonstrationen vor dem Arbeitsamt, eine Solidaritätsdemo mit den französischen Gelbwesten und Bürgerbeteiligung im Stadtrat.

Um die Pläne und Ideen weiter zu entwickeln und in die Tat umzusetzen, wurde einstimmig die Gründung einer „Aufstehen“-Gruppe in Lörrach beschlossen. Am Sonntag sollte ein Vertreter der Lörracher Kreisgruppe bereits zu einer Klausurtagung aller „Aufstehen“-Gruppen in Baden-Württemberg reisen und diese dort vertreten. Die Details der inhaltlichen Ausrichtung und mögliche Aktionen sollen dann beim nächsten Treffen, voraussichtlich am 22. Februar, weiter vertieft besprochen werden.

Kontakt per E-Mail (aufstehen.loerrach@web.de) . Außerdem gibt es eine Facebook Gruppe mit dem Titel Aufstehen Lörrach.