von Barbara Ruda

Lörrach – Der Oberbürgermeister als Reiseleiter: Auch bei der dritten Ausgabe der Veranstaltungsreihe Seniorensommer begleitete Jörg Lutz eine Stadtrundfahrt. Am Dienstag erklärte er, unterstützt von der Seniorenbeauftragten Ute Hammler, im Vorbeifahren an zentralen Stellen der Unternehmensgeschichte allerlei Wissenswertes zu „Industrieunternehmen in Lörrach – Bestand und Wandel.“

Viele industrielle Betriebe siedelten sich am Standort Lörrach an, um sich entweder den Zugang zum hiesigen Markt zu sichern oder vor Zöllen zu schützten. Die Voraussetzungen – Wasser (die Wiese) und eine Bahnlinie – waren vorhanden. Historisch gesehen war Lörrach eine Textilstadt mit Spinnereien, Färbereien und Webereien, mit KBC, Lauffenmühle, aber auch kleineren Unternehmen wie Sarasin. 2019 hat sich der Strukturwandel in der Stadt in Gänze vollzogen, denn auch die letzten beiden großen Betriebe der Textilindustrie haben sich verabschiedet: Die KBC zog den Großteil der Stellen nach Italien ab, und die Lauffenmühle ging in Insolvenz. Übrig blieb allein die Textilveredelung an der Wiese.

Aus der Industrie- wurde eine Dienstleistungsstadt

Lörrach ist zur Dienstleistungs- und Handelsstadt geworden. Obwohl die Stadt dabei 10 000 Arbeitsplätze verlor, herrscht Vollbeschäftigung, ja sogar Fachkräftemangel, erläuterte der Oberbürgermeister. Lutz fand die Frage spannend, wie sich diese Veränderungen im Stadtbild ablesen lassen. Bei der Rundfahrt durch die Stadtmitte und die Ortsteile Haagen und Brombach stellte sich heraus, dass noch viel an die vergangene Zeit erinnert. Zahlreiche alte Fabrikationsstätten mit ihren schönen Sheddächern existierten noch lange, etwa die ehemalige Weberei Conrad in der Bergstraße, ein Zulieferbetrieb für KBC. „Das war eine wirklich große Spinnerei“, berichtete Lutz. Er beschwor ein Bild von 200 laut ratternden Webstühlen herauf, also Arbeitsbedingungen, vor denen die Leute heute schreiend davonrennen würden.

Zum Stadtbild gehören Fabrikantenvillen und die Wohnungen, die für Arbeiter errichtet wurden. Viele ehemalige Areale im Wandel sind zu schönen Orten der Stadt geworden oder werden es, wie die Villa Aichele, die gerade saniert wird, bevor der BBV dort ab 2020 ein Café betreibt. Oder der Parkplatz, an dem 2005 die letzten Shedbauten der Weberei Conrad abgerissen wurden. Der Parkplatz wird am 17. September geschlossen.

Dieses Areal sei immer ein Filetstück der Stadt gewesen, fand Lutz. Man habe vergeblich davon geträumt, hier ein Fraunhofer-Institut anzusiedeln. Stattdessen werden hier auf ganz engem Raum 250 Arbeitsplätze entstehen, also mehr noch als früher in der Weberei. Nur eben nicht in der Produktion, sondern im Dienstleistungsbereich. Denn neben 120 Wohneinheiten der Wohnbau wird hier das zweite Gebäude des Landratsamts gebaut.

Auch bei der KBC gab es einen Wechsel von der Produktion zu Wirtschaftsförderung und Hightechfirmen, die im ehemaligen Handdruckgebäude, heute Innocel, residieren. Der KBC-Kamin steht nicht unter Denkmalschutz, könnte also abgerissen werden. Lutz will das aber nicht. Er findet, der Schornstein gehöre als großes Wahrzeichen unbedingt zur Stadt.

Dass die größte Schokoladenfabrik Europas auf der anderen Seite der Brombacher Straße noch hoch profitabel arbeitet und zudem günstiger als Werke in Ost- oder Südeuropa, führt Lutz auf die Effizienz zurück. „Das Geheimnis von Mondelez liegt darin, keinen Ausschuss zu produzieren. Das macht die höheren Arbeitskosten wett.“

Die Stadtrundfahrt endete mit einem Rundgang und Umtrunk bei der kleinen Firma Profiltec an der Gewerbestraße, ein Tochterunternehmen der Firma Kaltenbach und eine der umweltfreundlichsten Betriebe in Lörrach. Profiltec recycelt alte Kaltenbachmaschinen und verkauft sie wieder in alle Welt. Firmen, so das Resümee des Ausflugs in die Industriegeschichte, sollten immer den Blick in die Zukunft richten und innovativ bleiben.