Lörrach Auf Schwarz folgt Grün beim Protektorat der Narrengilde Lörrach

Das närrische Protektorat von Pfarrer Thorsten Becker ist zu Ende, das von Stadträtin Margarete Kurfeß hat begonnen.

Der Amtswechsel war ein Kernstück beim Neujahrsempfang der Narrengilde, der auch allerlei anderes bot: eine durchaus gehaltvolle Ansprache von Obergildenmeister Jörg Rosskopf, die Vorstellung der Plakettenentwürfe, eine Fülle an Ehrungen, Guggemusik und Raum fürs Gespräch.

Rappelvoll war’s im Gemeindehaus St. Fridolin, als die Gilde am Dreikönigstag die Fasnacht 2018 einläutete. Entsprechend viele Menschen hatte Rosskopf zu begrüßen, darunter die Rathausspitze, Landrätin Dammann, Vertreter der „großen Politik“ und jede Menge Mitnärrinnen und -narren. In seiner Rede wünschte der Obergildenmeister eine fröhliche Fasnacht – trotz einer Welt, die aus den Fugen scheine. Er verwies auf die Terrorgefahr und stellte die Frage, ob eine erhöhte Gefahr bei der Lörracher Fasnacht und damit die Notwendigkeit „robuster Maßnahmen“ wirklich nicht gegeben sei. Dies habe die Stadt Lörrach beschieden. Die Gilde habe im Vorfeld weiterreichende Vorschläge gemacht, dies komme aber nicht zum Tragen. Rosskopf äußerte gewisse Zweifel an der Weisheit dieser Entscheidung.

Der Obergildenmeister präsentierte, um die Entwicklung der Lörracher Straßenfasnacht zu illustrieren, imposante Belege. Explodiert ist nicht nur die Zahl der Mitwirkenden, sondern auch der Umfang der Auflagen und Formblätter, etwa für die Gema. Gefühlt stehe man als Verantwortlicher „immer mit einem Bein vor Gericht und dem anderen vor dem Gerichtsvollzieher“. Kleine Vereine wirft das aus dem Feld, die verbliebenen würden größer. Auch immer teurer wird der Spaß – auf manches Extra werde darum verzichtet. Dennoch, so Rosskopf: „Das Schöne an der Lörracher Fasnacht ist, dass sie lebt“ – und damit auch Veränderung verkrafte.

Dazu tragen die jährlich wechselnden Protektoren das Ihre bei. Im vergangenen Jahr füllte Pfarrer Thorsten Becker diese Rolle fabelhaft und mit erkennbarem Vergnügen aus. Er habe jeden Tag genossen, erklärte er zum Abschied in Reimen – und sei dafür gestreichelt, gelobt und verklagt worden. Er übergab beim Abschied auch das Teufelsgewand, in dem er unter anderem auftrat. Seiner Nachfolgerin wünschte er eine tolle Zeit. Mit Margarete Kurfeß folge Grün auf Schwarz, so Rosskopf. Sie ließ sich einkleiden, blickte auf ihre ersten Fasnachtserfahrungen zurück und verwob ihre erste Rede mit Anmerkungen zur großen und kommunalen Politik. Man müsse sich im Teilen üben. Fasnächtler wüssten ja, dass es allein nicht lustig sei.

Der Empfang hatte einen angemessen guggemusikalischen Rahmen. Den lieferten schräg und laut der Nachwuchs der Ohre-Putzer und die Guggemusik 53.