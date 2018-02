Lörrach Anlaufstelle für Geflüchtete im Aufbau

Seit Anfang Dezember ist in Lörrach ein Welcome-Center im Aufbau, das künftig die Integration von Geflüchteten koordinieren wird. Zurzeit besteht das Center aus Maximilian Schmalz und seinem Schreibtisch.

Angesiedelt ist das Welcome-Center im dritten Stock des Rathauses, nah bei Ausländerbehörde und anderen relevanten Diensten. Das ist gut so – denn eine gute Vernetzung ist ein Kern der künftigen Aufgabe. Die Integrationsmanager von Caritas und Diakonie machen mit jedem Geflüchteten, der aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung gezogen ist, einen individuellen Integrationsplan. Aufgabe von Maximilian Schmalz ist es künftig, sagt er, „dafür zu sorgen, dass die Dinge gut laufen“.

Im Kern geht es um jene Geflüchteten, die seit 2015 gekommen sind, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Die Menschen werden, wenn es erst mal richtig angelaufen ist, mit ihrem Integrationsplan ins Welcome-Center kommen. Dort wird dann geprüft, wo es gegebenenfalls Schwierigkeiten gibt, und nach Lösungen gesucht. „Wir müssen uns nicht einmischen, wo es gut läuft“, sagt Bürgermeister Michael Wilke, in dessen Dezernat die neue Einrichtung angesiedelt ist. Doch wenn es Probleme gibt, kommt das Welcome-Center ins Spiel. Harzt es bei Sprachkursen, Kindergartenplätzen oder der Unterbringung? Fehlt es an Schuldnerberatung oder einem Übersetzer? Maximilian Schmalz wird aber auch tätig, wenn es der Geflüchtete an Integrationsbereitschaft fehlen lässt.

Es gehe auch darum, sagen Maximilian Schmalz und Bürgermeister Wilke, Doppelstrukturen zu vermeiden. Mitunter gibt es Flüchtlinge oder Familien, die von sehr vielen Seiten unterstützt werden, während andere keine oder wenig Hilfe erfahren. Da, so Wilke, müsse man tätig werden: „Die Leute sollen sich in ihrem Schicksal nicht einrichten“.

Eine gute Vernetzung ist für das künftige Welcome-Center von zentraler Bedeutung und in der Aufbauphase ein wichtiges Arbeitsfeld. Mit den ehrenamtlichen Helfern tauscht Maximilian Schmalz sich ebenso aus wie mit den Hauptamtlichen von Caritas und Diakonie, mit der Polizei steht er im Kontakt. Natürlich stimmt er sich auch mit Kollegen in der Verwaltung und der Rathausspitze ab. Intensiv wird der 29-Jährige, der zuvor beim Landkreis tätig war, auch mit der für zwei Jahre vom Land finanzierten Integrationsbeauftragten der Stadt zusammenarbeiten. Inga Schwarz kommt im März aus dem Mutterschaftsurlaub zurück. Ihre Aufgabe, sagt Bürgermeister Wilke, sei es eher, Konzepte zu entwickeln, damit habe sie eine andere „Flughöhe“. Maximilian Schmalz ist näher an den Menschen dran. Dennoch ergänzen sich die Arbeitsfelder. Im März steht ein Termin mit dem Jobcenter an. In anderen Städten, sagt Michael Wilke, sei eine solche Koordinierungsstelle weiter gefasst und verstehe sich als Teil der Wirtschaftsförderung, zuständig für alle Zugewanderten. Das könnte auch für Lörrach eine Perspektive sein, vielleicht auch mit einem Standort außerhalb des Rathauses, etwa beim Innocel. Zunächst aber stehen die Asylsuchenden im Zentrum.

Zurzeit sind etwa 350 Geflüchtete in Lörrach in der Anschlussunterbringung, ihre Integration ist damit Aufgabe der Kommune. Bald kommen etwa 150 in Haagen und 50 am Bächlinweg nahe dem Hauptfriedhof dazu. Nachdem in der Zeit, als so viele Flüchtlinge kamen, naturgemäß manches unkoordiniert war, läuft jetzt Vieles in geordneten Bahnen. Dennoch bleibe die Aufgabe Integration ein Langstreckenlauf, so Wilke. Ihm ist wichtig, die Chancen zu sehen, die für alle damit verbunden sind, unter anderem beim Thema Arbeitsmarkt. Michael Wilke: „Wir denken immer noch viel zu viel in Problemen“.