Lörrach Andreas Wellinger gibt Autogrammstunde auf dem Alten Markt

Gesprächsrunde mit zweimaligem Olympiasieger Andreas Wellinger, Vorführungen und Workshops beim Milka-Schokofest

Ein Olympiasieger ist wieder die Zugnummer beim Milka-Schokofest. Skisprung-Profi Andreas Wellinger gibt sich am Samstag, 9. Juni, 10 bis 18 Uhr, die Aufwartung auf dem Alten Marktplatz und in der Fußgängerzone im Bereich Basler Straße, Tumringer Straße und Chesterplatz.

Am Fest sind viele Akteure beteiligt, unter anderem der Kindergarten Villa Lila, ein Clown, ein Zauberer und die Tanzschule Dance Energy, die für Unterhaltung sorgen werden. Es gibt eine Hochrad-Vorführung, Workshops, eine Feuershow und eine Verlosung. Die offizielle Begrüßung der Besucher ist um 14 Uhr mit Oberbürgermeister Jörg Lutz und Milka-Werksleiter Alexandre David gemeinsam mit Andreas Wellinger angesetzt. Nach einer entspannten, etwa halbstündigen Talkrunde dürfen sich Fans Autogramme von Wellinger schreiben lassen. Der 22-jährige Oberbayer wurde im Februar in Pyeongchang (Südkorea) mit Schanzenrekord Olympiasieger auf der Normalschanze – für einen deutschen Skispringer die erste Olympia-Goldmedaille im Einzelspringen seit 1994 und sogar die erste auf der Normalschanze seit 1984. Beide Male trat er die Nachfolge von Jens Weißflog an. Wellinger war zuvor bereits 2014 in Sotschi (Russland) Olympiasieger mit der Mannschaft geworden.

Die Hauptbühne des Schokofestes lädt zum Zuschauen und Mitmachen ein. Spielstationen und Attraktionen, darunter eine Mini-Tischtennis-Arena, Kinderschminken und eine Hüpfburg sind vor allem für die jungen Gäste attraktiv. Bei einer Schnitzeljagd kann sich die ganze Familie auf die Suche nach den richtigen Antworten an den Milka-Spielstationen machen. Der Milka-Schokoexpress fährt die Besucher in einer Rundfahrt um die Innenstadt herum. Das Unternehmen hat viele weitere Überraschungen rund um die zarte Alpenmilch Schokolade parat. Die Besucher können bei einer Verlosung ihr Glück versuchen. Als Hauptpreise winken eine Werksführung am 16. Juni, ein Longboard sowie eines der limitierten Milka-Biscuit-Run-Brettspiele.