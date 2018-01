Grenzach-Wyhlen Amiko-Helferkreis: Mit Gratin zur Gemeinschaft

Der Amiko-Helferkreis bietet Kochkurse für Flüchtlinge an. Die Resonanz ist jedes Mal überwältigend.

Grenzach-Wyhlen – Ein fröhliches Stimmengewirr und leckere Düfte dringen am Mittwoch aus der Küche im Pavillon der Bärenfelsschule. Der Amiko- Freundeskreis hatte zum inzwischen siebten Mal Flüchtlinge zu einem gemeinsamen Kochabend eingeladen, und der Andrang war riesig.

„Wir konnten gar nicht alle einladen, die gerne gekommen wären“, so Ute Henninger-Sehling, die den Abend gemeinsam mit Christel Maier, Alexandra Pfeiffer und Christa Holzapfel organisiert hat. Dieses Mal steht die regionale Küche auf dem Speiseplan, also jeweils drei Gerichte aus Baden, der Schweiz und dem Elsass.

„Bei früheren Kochabenden gab es auch schon orientalische, italienische oder afrikanische Küche, und da konnte jeder von jedem etwas lernen“, sagt Henninger-Sehling, denn es kommen bei den Kochabenden doch viele unterschiedliche Nationalitäten zusammen. Dieses Mal stehen Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan, Palestina und Nigeria.

Aufgeteilt in vier Gruppen geht es dann auch gleich los und an allen Arbeitsplatten wird eifrig und gut gelaunt geschält, geschnippelt und gekocht. Gilt es doch für jede der Gruppen jeweils drei Gerichte wie etwa Züricher Geschnetzeltes, Flammkuchen oder Lachs-Kartoffel-Gratin zuzubereiten. Professionelle Unterstützung gibt’s vom gelernten Koch Peter Kornelius, der erstmals mit dabei ist, um mit Rat und Tat den verschiedenen Gruppen zur Seite zu stehen. Aber auch unter den Flüchtlingen sind mit Bashar Jammoul und Rosgar Hasa zwei Syrer, die in Ihrer Heimat als Köche gearbeitet hatten. Hasa hat sogar in Damaskus als Koch im Sternerestaurant gearbeitet und hat inzwischen auch hier Arbeit in einem Restaurant gefunden.

Anders bei Jammoul – er konnte bisher erst einen Praktikumsplatz ergattern und ist auf der Suche nach einer Arbeit oder einer Ausbildungsstelle als Koch oder Metzger. „Hier wird natürlich ganz anders gekocht als bei uns in Damaskus und da ist es natürlich nicht immer einfach“, so Jammoul. Sein Traum ist es , ein kleines syrisches Restaurant zu eröffnen.

„Besonders wichtig ist es uns, die Leute zusammenzubringen und zu vernetzen, daher versuchen wir die verschiedenen Nationalitäten zu mischen, und auch Ehepaare sollen nicht gemeinsam kochen“, so Henninger-Sehling. Das tut der Stimmung aber keinen Abbruch und alle sind mit Feuereifer dabei. Die Unterhaltung läuft auf deutsch und englisch, und wenn es mal gar nicht weitergeht, ist immer sofort jemand zur Stelle, der in die jeweilige Landessprache übersetzt. Das Konzept geht auf – obwohl neben den neun Helfern von Amiko eigentlich nur 21 Flüchtlinge angemeldet waren, wächst die Zahl im Laufe des Abends auf über 30 an. Auch wenn der mit Luftschlangen dekorierte Tisch nicht genug Platz für jeden bietet, zu essen gibt’s für jeden etwas.

Finanziert werden diese Abende und andere Aktionen von Spenden, etwa von 1000 Euro, die Amiko im vergangenen Jahr von „Bürger helfen Bürgern“ erhalten hatte. Für die Zukunft überlegt Amiko noch ein Begegnungscafé im Zehnthaus einzurichten. Hier fehlen allerdings noch Helfer, die bereit wären, die Organisation zu übernehmen, natürlich mit Unterstützung von Amiko.

Weitere Infos im Internet: