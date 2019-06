von Katharina Bartsch

Lörrach – Der Mangel an Parkplätzen ist in Lörrach immer wieder Thema. Außerhalb der Innenstadt gibt es noch einige öffentliche Parkplätze, die gratis sind, oder die Möglichkeit, sein Auto am Straßenrand zu parken, besonders in Wohngebieten.

Doch immer wieder werden auf solchen Flächen auch abgemeldete Fahrzeuge abgestellt. Das ist nicht erlaubt und wird von der Stadt Lörrach mit Bußgeld oder auch durch Abschleppen des Fahrzeuges geahndet.

Abgemeldete Autos

Besonders in Seitenstraßen werden gerne mal Autos abgestellt, oft ohne Nummernschild oder mit abgelaufenem TÜV. Im Schützenwaldweg standen seit August 2018 zwei Fahrzeuge mit dem Vermerk, dass sie abgeschleppt würden. Als wir im Mai im Rathaus nachfragten, wurden sie entfernt. Das Abstellen nicht angemeldeter Fahrzeuge auf öffentlichen Parkflächen ist verboten und wird von der Stadt Lörrach geahndet. 2018 wurden für den Bereich der Bußgeldstelle 128 derartige Fälle registriert, in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 sind es bereits 49, wie die Pressestelle der Stadt Lörrach auf Anfrage angibt.

Solche Fälle werden als Verkehrsordnungswidrigkeit registriert, die Verantwortlichen werden aufgefordert, das Auto fortzuschaffen, so die Pressestelle weiter. Auch wenn das Kennzeichen entfernt wird, besteht die Möglichkeit, den Halter oder die Halterin zu ermitteln. Dann ist ein Bußgeld von 60 Euro fällig. Muss die Stadt das Fahrzeug entfernen, kommen die Abschleppkosten hinzu.

Für das Stadtgebiet Lörrach kommen da auf den Halter nochmal zwischen 175 und 250 Euro drauf. Ein Auto fachgerecht zu entsorgen, kostet hingegen bei der Metall- und Rohstoffverwertung Lörrach auf Anfrage 70 Euro – bei einem normalen Pkw eine deutliche kostengünstigere Alternative.

Parken

Doch wie sieht es mit dem Parken generell aus? Auf öffentlichen Parkplätzen oder am Straßenrand gibt es hier – sofern nicht Schilder etwas anderes besagen – laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) für Pkw keine Einschränkungen. So lange das Fahrzeug ordnungsgemäß angemeldet ist, darf es so lange geparkt werden, wie der Halter es möchte. Allerdings muss das Fahrzeug bei einem temporären Parkverbot, zum Beispiel wegen einer Baustelle oder eines Straßenfestes, entfernt werden. Ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2018 besagt, dass ein Fahrzeug drei Tage nach der Anordnung eines Parkverbotes abgeschleppt werden darf – die Kosten trägt der Halter.

Sonderfälle

Gerade in den Sommermonaten sind viele mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen unterwegs. Doch außerhalb der Urlaubszeit stellt sich die Frage: Wohin mit dem Gefährt? Für Wohnmobile gilt laut Paragraph 12 der StVO, dass auch sie prinzipiell auf öffentlichen Parkplätzen oder am Straßenrand abgestellt werden dürfen – wenn es die Straßenbreite zulässt und keine anderen Einschränkungen etwa durch Beschilderungen gelten.

Das Wohnmobil darf jedoch eine zulässige Gesamtmasse von 7,5 Tonnen nicht überschreiten. Für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtmasse gilt innerhalb geschlossener Ortschaften ein Parkverbot in Wohn-, Kur- und Klinikgebieten zwischen 22 und 6 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen. Anhänger dürfen nicht länger als zwei Wochen am Stück ohne Zugfahrzeug auf öffentlichen Parkflächen abgestellt werden.