von Maja Tolsdorf

Wie war der Auftritt als Support, denn eigentlich wartet das Publikum ja auf den Hauptact?

Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Rolle als Vorband dem Auftritt etwas abgetan hat. Das Publikum war voll dabei und hat auch bei den Mitsing-Passagen mitgemacht. Das war richtig schön.

War die Familie samt Fanclub für Sie gut hör- und sichtbar?

Auf jeden Fall. Der Block war richtig groß vorne und ich habe sie alle gut gehört und gesehen.

Waren Sie deshalb nicht noch aufgeregter?

Für mich war das sehr beruhigend, dass so viele Menschen da waren, die mich auf jeden Fall mögen, auch wenn ich mal einen Ton verhaue. Das Konzert war für mich wie ein Nachhausekommen.

Nimmt der Musiker das Publikum überhaupt wahr auf der Bühne?

Mir ist es wichtig, eine Verbindung zu den Zuschauern aufzubauen. Deshalb sehe ich mir jeden Einzelnen vor der Bühne an und suche den Blickkontakt. Viele merken das und lächeln zurück, was ich sehr schön finde.

Wie war Ihr erstes Mal auf so einer großen Bühne?

Auf so einer großen Bühne, vor so vielen Zuschauern habe ich noch nie gesungen. Im Vorbeigehen am Nachmittag habe ich die „Stimmen“-Bühne durchaus als furchteinflößend wahrgenommen. Ich hatte mir vor meinem Auftritt auch vorgestellt, dass ich längere Wege laufen müsste. Aber als ich draufstand, war es irgendwie kuschelig, wirkte die Bühne weniger mächtig.

Träumen Sie nun davon, einmal als Hauptact zum Stimmen-Festival zurückzukehren?

Auf jeden Fall, denn während meines Auftritts dachte ich, dass ich das jeden Tag machen will, vor so vielen Menschen auftreten und Musik machen. In naher Zukunft ist mein Ziel, einfach so viel wie möglich live aufzutreten und mein Debütalbum rauszubringen, das für den Frühsommer 2020 geplant ist.