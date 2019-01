von Ansgar Taschinski

Lörrach-Haagen (ata) Gegründet im Jahr 1873, hat die Feuerwehrmusik Haagen am Samstagabend ihr letztes Konzert gegeben. In der voll besetzten Schlossberghalle Haagen begeisterten die Musikerinnen und Musiker das Publikum und sorgten trotz des traurigen Anlasses für eine gute Stimmung.

Sina und Nadja Weis sangen zur Eröffnung „In a moment like this“ der dänischen Gruppe Chanée and N’Evergreen. Nach dem Stück „Arabian Dances“ von Roland Barrett wurde es mystisch: Das Hallenlicht wurde gedimmt, die Musiker wurden nur noch von unten beleuchtet und im Hintergrund von Erika Svanoe’s „Spukkarussel“ waren die geisterhaften Klänge eines Theremin, eines elektronischen Instruments aus den 1920er Jahren, zu hören. Nach „I need you“ von LeeAnn Rimes wünschte Moderator Rudi Häsle sich von seinen Kollegen, sie sollten bloß nicht aufhören, Musik zu machen. „Musik ist etwas Wunderschönes.“

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Thomas Denzer und Barbara Wöstefeld. Karl-Hans und Anne-Rose Bachmann überreichten Michael Kanzinger, der seit 1987 Vorsitzender war, eine Marionette des Trompeters von Säckingen. „Wir bedauern von Herzen die Auflösung der Feuerwehrmusik Haagen. Damit geht auch ein Teil Dorfkultur verloren“, sagte Karl-Hans Bachmann. Mit dem leichtfüßigen und melodischen Marsch „Future of tomorrow“ von Benjamin Yeo ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte wurde es auf der Bühne immer nostalgischer. Wenn viele Emotionen im Spiel seien, heiße das nicht, dass man da oben weine, sagte Häsle. Die Stimmung im Orchester sei gut, die Musik mache Spaß, sie seien aber einfach zu wenige Musiker. „Viele Musikvereine habe dasselbe Problem. Wir hören jetzt auf, wo wir noch Spaß haben.“ So präsentierte die Feuerwehrmusik im Folgenden ihre persönliche Hitparade mit fünf Titeln aus den vergangenen fünf Jahren. Los ging es mit einem Medley von Helene Fischer mit dem Titel „Nur wer den Wahnsinn liebt“.

Der Haagener Ortsvorsteher Horst Simon sagte, er könne es immer noch nicht glauben, dass die Musiker aufhören: „Es wird etwas fehlen in Haagen, wir werden euch vermissen“, sagte er. Dann folgten das irische „When you go“ und „Lonley at the top“ von Randy Newman. Bevor die letzten beiden Stücke der Hitparade erklangen, stellte Häsle die Musikerinnen und Musiker vor und offenbarte dabei den Mangel an Stammspielern. Sieben Musiker waren von außerhalb angereist. Für die Proben seien sie einfach zu wenige Musiker, vor allem wenn mal noch jemand ausfalle. Mit dem Medley „Ich glaub’, es geht schon wieder los“ und „50 ways to say goodbye“ von Train endete diese Hitparade der Feuerwehrmusik.

Häsle dankte Dirigent Paul Eischet für dessen außergewöhnlichen Einsatz. Ohne den Dirigenten wäre schon vor sieben Jahren das Ende sicher gewesen. Damals verloren sie ihren Schlagzeuger. Eischet setzte einen Drum-Computer ein, auch wenn er dafür jedes Stück von Hand arrangieren und programmieren musste. Egal ob bei der Reparatur von Instrumenten, der Gestaltung des Internetaufritts oder der Plakate: immer war Eischet zur Stelle.

Die Musiker wiederholten das Anfangsstück mit den Sängerinnen Sina und Nadja Weis und dann führte kein Weg mehr am letzten Stück vorbei. „Die letzte Runde“, im Original „Der letzte Kunde“ der DDR-Band Silly, sollte das endgültig letzte Stück sein. „Wir wünschen euch eine gute Zeit und sagen Tschüss. Behaltet uns einfach in guter Erinnerung“, sagte Häsle. Während sich die Zuschauer von ihren Plätzen erhoben und mitklatschten, sang er: „Das ist die letzte Runde, der Abschied fällt schwer“, und etwas später „Es wird etwas stiller in Haagen.“ Dann verließen die Musiker, einer nach dem anderen, die Bühne und der Vorhang schloss sich zum letzten Mal für die Feuerwehrmusik Haagen.