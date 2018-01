Lörrach Abfuhr für Outdoor-Partys

Ortschaftsrat Brombach votiert einhellig gegen Konzerte im Freien. Die Flächen liegen alle zu nah an Wohngebieten.

Eine einstimmige Abfuhr gab es im Brombacher Ortschaftsrat für die Vorlage der Stadt, jährlich auf zwei Plätzen – einmal unter der Autobahnbrücke am Grütt, einmal auf einer Fläche im Gebiet Hugenmatt/Alte Straße neben der Kartbahn – je zwei Veranstaltungen im Freien, vor allem Techno-Partys, zu genehmigen.

Stephan Meier vom Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit berichtete dem Ortschaftsrat über den aktuellen Stand bezüglich der Veranstaltungen im Freien, über die bereits vergangenes Jahr heftig debattiert wurde. Meier warb dafür, unter der Autobahnbrücke zwischen Brombacher Straße und Grütt und auf einer Fläche im Gebiet Hugenmatt/Alte Straße neben der Kartbahn jährlich je zwei Veranstaltungen zu genehmigen. Die dritte vorgesehene Fläche bei der Lauffenmühle schied bereits im Vorfeld wegen der nahen Bebauung aus. Bereits im Februar 2016 hatte der Gemeinderat entschieden, probeweise Veranstaltungen im Freien zuzulassen, die nach der Freizeit-Lärmrichtlinie auch Techno-Partys beinhalten. Im Oktober 2016 fand unter der Autobahnbrücke eine kommerzielle Techno-Party statt, die mit dem Landratsamt, Umweltschutzbehörden, Polizei, dem Veranstalter und der Stadt im Vorfeld besprochen worden war. Nach einer zweiten kommerziellen Party, die von 16 bis 24 Uhr dauerte, gab es massive Lärmbeschwerden von Bewohnern der Wilhelm-Schöpflin-Siedlung und weiterer Wohngebiete.

Keine Beschwerden hingegen gab es im Mai 2017 nach einer Abi-Party mit Techno und House von 14 bis 20 Uhr. Bei einer zweiten Party am 1. Juli, die von 16 bis 24 Uhr dauerte, wurden ebenfalls alle Auflagen eingehalten und es gab erneut keine Beschwerden. Für die Verwaltung zog Meier das Fazit, dass solche Veranstaltungen in Lörrach möglich seien, problematisch sei nur die Lärmbelästigung. Wenn die Lautsprecherboxen unter der Autobahnbrücke Richtung Grütt und im Bereich Hugenmatt/Kartbahn Richtung Steinen ausgerichtet würden, könne man den Lärm aber ertragen.

Ortschaftsrätin Birgit Schmolinske (FW) erklärte, sie hätten Meiers Ausführungen nicht überzeugt. Beide Flächen seien zu nah an Wohngebieten. Ohne Not würden die Brombacher durch die Partys belastet. Im Ort wollten weder Jung noch Alt diese Veranstaltungen, erklärte sie. Herbert Piorr (CDU) berichtete, dass der Lärm von der Autobahnbrücke sogar in Tüllingen zu hören gewesen sei. Harald Eberlin (SPD) verlangte, der Gemeinderat und die Freien Wähler müssten die Ablehnung des Ortschaftsrates akzeptieren. „Es bleibt dabei: Die Brombacher Bürger und der Ortschaftsrat sind dagegen“, resümierte Ortsvorsteherin Silke Herzog. Das Gremium sprach sich einstimmig gegen die Vorlage der Stadtverwaltung aus.