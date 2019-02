von Daniel Gramespacher

Lörrach – Ist Ihre Restmüll- oder Biotonne kaputt gegangen, so dass sie getauscht werden musste? Damit sind Sie nicht alleine. Auch die Abfallwirtschaft des Landkreises beobachtet einen höheren Verschleiß bei Bio- und einen zunehmenden bei Restmülltonnen. Biotonnen seien bisweilen schlicht zu schwer für die Leerungen mit Seitenladertechnik und gehen daher kaputt. Die Restmüllgefäße hingegen haben das Ende ihrer durchschnittlichen Lebensdauer längst überschritten und müssen daher nach und nach ersetzt werden, wenn sie Schäden aufweisen.

Eine Statistik mit genauen Zahlen, wie sich die Zahl der Schadensfälle in den vergangenen Jahren entwickelt hat, liege der Abfallwirtschaft nicht vor, lässt Pressesprecherin Anna Sebastian auf Anfrage wissen. Die Tendenz ist aber klar: In Gebieten, in denen die Tonnen mit Seitenlader geleert werden, beobachtet die Abfallwirtschaft vereinzelt einen höheren Verschleiß, vor allem bei Biotonnen.

Bei den Restmülltonnen, die 2005 als Neugefäße im ganzen Landkreis verteilt wurden, registriert der Eigenbetrieb aufgrund der durchschnittlichen Lebensdauer der Tonnen, die je nach Größe zwischen sechs und zehn Jahren liegt, seit ein paar Jahren einen zunehmenden Verschleiß. Bei Biotonnen reißt vor allem der Kamm, also der Rand oben am Korpus, an dem die Greifvorrichtung des Müllfahrzeuges ansetzt, aus. Bei Restmülltonnen kommen Risse im Korpus oder defekte Räder und Achsen hinzu.

Das Problem sei weniger die Qualität neuer Gefäße, versichert Anna Sebastian, da die Abfallwirtschaft DIN-genormte Behälter beziehe, die die für die Leerungstechnik erforderlichen Qualitätskriterien erfüllen. Allerdings unterlägen die Tonnen durch die Seitenladertechnik einer hohen Belastung, die zu volle und schwere Tonnen weiter erhöhen. Laut Paragraf 14 der Abfallwirtschaftssatzung ist der Landkreis nicht zur Entleerung einer Mülltonne verpflichtet, wenn deren Gewicht 400 Gramm pro je Liter Volumen übersteigt. Bei einer 60-Liter-Tonne sind das 24 Kilogramm und bei 120-Liter-Gefäßen 48 Kilogramm.

Wegen der weiten Transportstrecken zu den Behandlungsanlagen für den Bioabfall in Freiburg und Singen könne man nicht auf Leerungen mit Seitenladertechnik verzichten, erläutert die Pressesprecherin weiter. Die Container werden vom Seitenlader-Sammelfahrzeug auf ein Transportfahrzeug umgeladen, das dann gleichzeitig zwei Container zur Verwertung fahren kann, so dass weniger Fahrten notwendig sind. Gibt es in einigen Jahren eine regionale Verwertung – derzeit läuft eine gemeinsame Machbarkeitsstudie mit dem Landkreis Waldshut –, entschärft sich dieses Problem. Beim Restmüll sei das aber nur bedingt möglich, da der Vertrag mit der Kehrrichtverwertungsanlage Basel eine Klausel enthält, wonach ein Teil des Restmülls für die Verbrennung mit Wechselcontainern angeliefert wird, so dass sich durch das Zusammenfassen von Transporteinheiten die Zahl der Transporte verringert.

Wenn die Abfallwirtschaft feststellt, dass der Behälterverschleiß in einem Gebiet auffällig ist, fordere sie den Entsorger auf, die Schüttungstechnik zusätzlich zu den regelmäßigen Wartungen umgehend zu überprüfen. Zudem appelliert Anna Sebastian an die Bürger, die Biotonnen nach Möglichkeit nicht nur mit sehr nassen Abfällen zu befüllen, sondern mit einem Gemisch aus schweren Küchenabfällen und den leichteren Gartenabfällen. „Bei den Kontrollen wie auch bei den Abfallberatungen vor Ort machen immer wieder die Erfahrung, dass gerade die Biotonnen zu schwer sind für die Leerungen.“

Fallen in einem Haushalt überwiegend nasse Bioabfälle an, bittet die Abfallwirtschaft darum, die Tonne regelmäßig, auch nur teilweise befüllt zur Leerung bereitzustellen. Eine Alternative: auf ein größeres Gefäß oder mehrere Tonnen ausweichen. Zusätzliche Kosten fallen dabei nicht an. Für die 2016 eingeführten Biotonnen und ihre Leerungen werden bekanntlich keine Extragebühren erhoben. Sind über die haushaltsbezogene Grundgebühr abgegolten. Der Tausch von Tonnen oder das Bestellen von Tonnen, zum Beispiel über die Homepage der Abfallwirtschaft, ist für den Bürger in der Regel kostenlos. Ausgetauschte Gefäße werden nach Möglichkeit repariert, noch gebrauchsfähige Teile, vor allem Deckel, als Ersatzteile wiederverwendet. Lässt sich eine Tonne nicht mehr reparieren, wird sie dem Recycling zugeführt.