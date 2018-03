Lörrach 300 Feuerwehrleute halten sich bereit

Die kreisweite Umstellung der digitalen Alarmierung macht am Samstag Bereitschaften notwendig, um rasch ausrücken zu können.

Lörrach – Rund 300 Feuerwehrleute im Landkreis werden den heutigen Samstag nicht bei der Familie oder einer Freizeitbeschäftigung verbringen, sondern in den Gerätehäusern sitzen. Dort sind Bereitschaften eingerichtet, um die Zeit zu überbrücken, in der die digitale Alarmierung auf ein moderneres System umgestellt wird und daher nicht zur Verfügung steht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, versichert Kreisbrandmeister Christoph Glaisner: „Wer die 112 anruft, kann sicher sein, dass Feuerwehr oder Rettungsdienst umgehend ausrücken.“

Nach dem Feuerwehrgesetz sind die Landkreise verpflichtet, neben einer Leitstelle auch die Alarmierungsstruktur für die Feuerwehren sicherzustellen. Seit 2004 bedient sich der Kreis Lörrach eines Systems der digitalen Alarmierung. Dieses ist in die Jahre gekommen; die Beschaffung von Ersatzteilen wird immer schwieriger. Bevor es zu Problemen kommt, beschloss der Kreistag 2016, das System zu erneuern, und stellte dafür 550 000 Euro im Haushalt 2017 bereit. Nach einer europaweiten Ausschreibung vergab der Verwaltungsausschuss im Oktober den Auftrag an den bei gleich vielen Punkten für die Qualität mit 431 000 Euro preisgünstigeren von zwei Anbietern.

37 Umsetzer an 36 Standorten

Konkret ersetzt werden die Alarmumsetzer. Das sind kreisweit 37 Geräte, etwas größer als ein Mikrowellengerät, die das Alarmsignal, das die Integrierte Leitstelle in Lörrach aussendet, ähnlich wie Basisstationen beim Mobilfunk empfangen, verstärkt weiterleiten und so flächendeckend verbreiten. Der einzelne Feuerwehrmann oder Mitarbeiter des Rettungsdienstes empfängt die Nachrichten mit seinem Alarmempfänger, der in jede Hosentasche passt. Über ein lautes Piepsen oder durch Vibrieren signalisiert dieser einen Alarm und zeigt auf einem Display an, wo was passiert ist, oder eine Computerstimme liest die Nachricht vor. An diesen Endgeräten ändert sich nichts.

In den vergangenen Monaten wurden die neuen Alarmumsetzer an 36 Standorten, darunter topografisch herausragende Stellen wie Belchen, Hohe Möhr und Hochblauen, installiert und angeschlossen. Am Samstag fahren nun sieben Teams mit Technikern des Lieferanten und ortskundigen Lotsen von Feuerwehr und – an schwer zugänglichen Orten – Bergwacht diese erneut an, um sie mit der neuen Software zu bestücken und zu aktivieren, erläutert Leitstellenleiter Volker Degener. Dies dürfte pro Standort kaum länger als eine halbe Stunde dauern. Aufwändiger sind die Arbeiten auf dem Dach des Schlauchturms der Lörracher Feuerwache. Dort müssen die beiden zentralen Alarmumsetzer (Master) ausgetauscht und die neuen ans Netz der Leitstelle im Nachbargebäude angebunden werden.

Alarmierung per Funk und Telefon

Deshalb sind am Samstag vom Vormittag bis zum späteren Nachmittag bei den 35 Feuerwehren im Landkreis mit 79 Abteilungen Sitzbereitschaften in den Gerätehäusern notwendig, die im Fall der Fälle über Sprechfunk alarmiert werden. Dabei ist die personelle Ausstattung jedem Kommandanten überlassen. Manchenorts im ländlichen Raum sitzt nur ein Feuerwehrmann im Gerätehaus, der im Fall der Fälle über Sirenenalarm seine Kameraden verständigt, an anderen sitzen neun Mann einer Löschgruppe oder ein ganzer Zug mit rund 20 Mann. Eventuell notwendige Verstärkung wird beispielsweise über Telefonketten oder weitere Sirenenalarme verständigt. Rettungsdienst, DLRG, Bergwacht und THW alarmiert die Leitstelle am Samstag telefonisch. Das Ende der Umstellung markiert ein kreisweiter Probealarm, von dem die Bevölkerung aber nichts bemerkt.

Nicht zu verwechseln ist die digitale Alarmierung, die im Unterschied zum analogen Funk auch verschlüsselte Nachrichten ermöglicht, mit dem digitalen Sprechfunk. Dieser ist bei der Landes- und Bundespolizei längst Alltag, nicht aber bei den nichtpolizeilichen Kräften der Gefahrabwehr. Kommen sollte er bereits 2006, weiß Degener. Er lässt aber weiter auf sich warten. Die Vorteile wären eine sehr gute Netzabdeckung auch in entlegenen Gebieten des Wiesentals, Abhörsicherheit und die Möglichkeit ähnlich wie über WhatsApp gezielt Gruppen zu bilden, die untereinander kommunizieren können.