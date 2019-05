von Peter Sliwka

Mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten hat das Landgericht in Freiburg die Vergewaltigung einer 18-Jährigen aus einer Umlandgemeinde Lörrachs geahndet. Schuldig sprach sie nach zwölf Verhandlungstagen den 55-jährigen Mann der Schwester der Mutter der 18-Jährigen.

Knapp ein Jahr hatte der 55-Jährige in Untersuchungshaft ausharren müssen. Er bestritt die ihm vorgeworfenen Taten, ließ sich darüber hinaus aber nicht auf die Anklagepunkten ein. Seine beiden Verteidiger hatten immer wieder geäußert, dass sie der 18-jährigen Belastungszeugin kein Wort glauben. Eine Psychologin war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schilderung der sexuellen Handlungen einerseits erlebnisbezogen und deshalb glaubhaft seien, die Vergewaltigung mit einer Fesselung der Hände und Unterarme, wie sie die 18-Jährige beschrieben habe, nicht durchführbar gewesen sei.

Das Gericht ist jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Aussagen der jungen Frau zweifelsfrei glaubhaft und wahrhaftig seien. So habe der Angeklagte bei der Eröffnung des Haftbefehls erklärt, dass es die von der 18-Jährigen geschilderte Autofahrt von Lörrach auf einen Parkplatz auf der Lucke zwischen Mitte Februar und Anfang März 2018 gegeben habe. Auf dieser Fahrt habe ihn die 18-Jährige auf sexuelle Themen angesprochen. Es sei aber zu keinen sexuellen Handlungen gekommen. Er schilderte dazu einen Anruf der Mutter der 18-Jährigen, die anfragte, wann sie nach Hause kämen.

Nun wurde auf der Rücksitzbank des Autos des Angeklagten eine Blutspur gefunden, deren Typisierung ergab, dass es Blut der 18-Jährigen ist. Die Lage dieser Blutspur untermauert laut der Urteilsbegründung die Angaben der 18-Jährigen. Sie hatte beschrieben, wie ihr Onkel zuerst ihre Hände mit seinem Gürtel gefesselt und sie dann auf dem Beifahrersitz bedrängt habe. Bei der anschließenden Vergewaltigung sei sie verletzt worden. Diese Verletzung war von einer Frauenärztin attestiert worden. Die 18-Jährige hatte auch ausgesagt, dass ein Anruf ihrer Mutter auf dem Handy des Onkels die Vergewaltigung beendet habe. Erst Anfang Mai 2018 hatte sie ihrem Cousin von der Tat per Chat berichtet. Sie wollte, dass er dafür sorge, dass ihr Onkel mit seinen Nachstellungen endlich aufhört. Zu einer Strafanzeige entschloss sie sich erst später.

Der Angeklagte ist, wie alle anderen Familienangehörigen, türkischer Abstammung. Die 18-Jährige wuchs in einem engen Familienverband auf, in dem er die Rolle ihres fehlenden Vaters übernommen hatte. Um so schwerer wog familienintern ihr Vorwurf. Zur Bekräftigung ihrer Vorwürfe, dass der Onkel ihr sexuell nachstelle, hatte sie unbemerkt von ihm während einer weiteren Autofahrt mit ihrem Handy Audio- und Videoaufnahmen gemacht. Darauf ist zu hören, wie der 55-Jährige sexuelle Anspielungen macht, und zu sehen, wie er den Oberschenkel der jungen Frau streichelt. Für die Richter waren das weitere objektive Anhaltspunkte dafür, dass die 18-Jährige ihren Onkel nicht falsch belastet hat.

Der Angeklagte, für den seine Verteidiger in den nicht öffentlichen Plädoyers Freispruch beantragt hatten, nahm das Urteil gelassen entgegen. Die Staatsanwältin hatte, so war zu hören, eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Das Gericht gab dem Antrag des Anwalts der 18-Jährigen statt und verurteilte den Onkel auch zu einem Schmerzensgeld von 10 000 Euro.