von sk

Die Evangelische Kirchengemeinde Laufenburg feiert am Samstag und Sonntag, 10./11. Juli, Konfirmation. Insgesamt zwölf Mädchen und Jungen werden in der Versöhnungskirche Laufenburg konfirmiert: Cosma Baar, Lukas Bensheimer, Zoé Erne, Ines Fühner, Maja Höcker, Iulia Jost, Mandy Otto, Kiara Schöbel, Pitt Schulz, Lucy Walender, Florian und Jessika Weimer. Da der Konfirmationsgottesdienst auch dieses Jahr nur von den Konfirmanden und ihren Familien und Gästen besucht werden kann, wird die übrige Gemeinde zum Vorabendgottesdienst am Freitag, 9. Juli, um 18 Uhr eingeladen.