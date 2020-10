Wie bereits im Frühjahr weist Laufenburg aktuell wieder eine vergleichsweise hohe Zahl an Corona-Infizierten auf. Von am Freitag um 12.30 Uhr vom Landratsamt gemeldeten 40 aktiven Fällen im Landkreis Waldshut werden 8 Laufenburg zugeordnet. Das ist nach St. Blasien mit 12 aktiven Fällen die höchste Zahl an Covid-19-Infizierten im ganzen Landkreis. Beide Städte stellen zusammen die Hälfte aller akut Infizierten im Kreis.

Weshalb steht Laufenburg schon wieder mit ganz oben in der Tabelle der Corona-Infektionen? Für das Landratsamt sind die relativ hohen Fallzahlen schlicht Zufall. Ursächlich seien Ausbrüche in zwei Familien. „Leider ist es oft so, dass eine Isolierung von Familienmitgliedern innerhalb der Familie und der eigenen Wohnung, nicht eingehalten werden kann, und sich meist die ganze Familie im Verlauf mit Covid 19 ansteckt“, sagte auf Anfrage unserer Zeitung Michael Swientek, der Sprecher des Landratsamtes, zur Situation in Laufenburg.

Außerdem gebe es Einzelfälle wie den einer Reiserückkehrerin und den eines Kindes, das sich an einer Förderschule außerhalb des Landkreises angesteckt habe. Bei einem weiteren Kind habe sich kein Grund für die Ansteckung eruieren lassen. Die Altersstruktur der aktuell in der Stadt Infizierten ist laut Landratsamt bunt gemischt. Alle positiv Getesteten und ihre Kontaktpersonen ersten Grades befänden sich in Quarantäne.

Bis sie von ihrem positiven Testergebnis wüssten, hätten die Infizierten meist Sozialkontakte gehabt, erläuterte Swientek. Dann könne die Infektion auch außerhalb der Familie übertragen werden. Das Landratsamt verfolge in Schulen, Kindergärten und im Freizeitbereich der Betroffenen die Kontakte nach. Manchmal würden dann auch Kontaktpersonen ersten Grades in der Folge positiv getestet. Bei einigen der Getesteten stehen die Ergebnisse noch aus.

Im Vergleich zu März und April handele es sich bei der gegenwärtigen Infektionslage um eine ganz andere Konstellationen. So seien Seniorenheime zum Glück bislang nicht betroffen. Bei der Infektionswelle im Frühjahr hatten sich in Laufenburg mehrere Personen in geriatrischen und medizinischen Einrichtungen angesteckt.

Insgesamt gab es im Landkreis Waldshut laut dessen Homepage am Freitag 461 positiv auf Covid 19 getestete Personen, davon sind 386 genesen, 35 verstorben und 40 aktuell infiziert. In Laufenburg wurden nach Auskunft des Landratsamts bisher 48 Personen positiv auf das Virus getestet, davon sind 37 genesen, 3 verstorben und 8 aktuell infiziert. Die letzte gemeldete Neuinfektion im Landkreis ereignete sich am Freitag. Laut Homepage des Robert-Koch-Instituts waren im Landkreis in den letzten 7 Tagen auf 100.000 Einwohner 8,8 Fälle zu verzeichnen. Als kritische Grenze werden 50 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen angesehen.