Aushilfskräfte sollen Ausfälle in den Kindergärten kompensieren, die Stadt sucht aber weiter händeringend nach Fachkräften.

Immer wieder häufen sich die Ausfälle der pädagogischen Fachpersonen in den Laufenburger Kindergärten, was zu Überlastungen des Personals führt. Dadurch kommen auch wichtige pädagogische Aufgaben zu kurz.“ Die Personalsituation in den