Ein einsames Haus auf einer kleinen Insel in Schweden: Es soll verkauft werden, weshalb sich nach und nach dubiose Interessenten einfinden. Doch plötzlich zieht ein Sturm auf und die Gruppe kann die Insel nicht mehr verlassen. Die Abgeschlossenheit führt zu drastischen Auseinandersetzungen, die Nerven liegen blank. Nach und nach offenbaren sich dabei die Abgründe der Einzelnen, die Situationen drohen zu eskalieren – und eskalieren.

Wie und weshalb, das ist erstmals an der Premiere von „Ein Herbstabend vor der Stille“ vom schwedischen Schriftsteller Henning Mankell am Samstag, 18. November, in der Laufenburger Kultschüür zu erleben. Die Aufführung geht mit dem 20-jährigen Jubiläum des Theater WIWA einher. Zum runden Geburtstag führt das Ensemble um Regisseur Martin Willi das Schauspiel auf, das dieser schon lange im Sinn hatte, das jedoch vor Jahren wegen der Besetzung scheiterte. Nun wäre es fast wieder ins Leere gelaufen, wieder wegen der Besetzung, nachdem eine Schauspielerin zu Beginn der Proben im Juni ausfiel. Doch auf den letzten Drücker konnte Ersatz gefunden werden. Nun freue er sich, das Stück aufführen zu können, sagte Martin Willi anlässlich einer Medieninformation am Samstag, denn: „Ich bin ein Mankell-Fan.“ Jetzt hat das Ensemble noch drei Wochen Zeit, sich die Rollen einzuverleiben. Der erste Eindruck am Samstag: Das kommt gut, zumal auf der Bühne erfahrene Schauspielerinnen und Schauspieler von beiden Seiten des Rheins stehen. Brigitte Vogel ist wieder dabei, Roland Dinkel, Anita Graf, Fabienne Müller und Kelly Schnetzler, die alle schon in vorherigen Produktionen aufgetreten sind. Zum ersten Mal dabei ist Lisa Jehle, doch auch sie verfügt über Bühnenerfahrung: Während vielen Jahren gehörte sie zum Schauspielerteam des Dogerner Theatervereins „Kommödle“. Schließlich mischt Martin Willi selber als dubioser Nachtclubbesitzer mit.

Insgesamt zehn Aufführungen stehen auf dem Programm, beginnend mit der Premiere am Samstag, 18. November. Der Vorverkauf läuft, zwei Aufführungen am 25. und 26. November sind bereits ausverkauft. Henning Mankell habe mit „Ein Herbstabend vor der Stille“ ein spannendes psychologisches Kammerspiel geschrieben, begründete Martin Willi seine Wahl. Kammerspiel deshalb, weil es in einem Raum, in dem sich wegen eines Sturms auf einmal alle Akteure gleichzeitig befinden, handelt.