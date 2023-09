Tanz, Musik, Gesang, Kunst, Malerei, Kultur und Kulturen, Kulinarisches, Handwerk, Design, Show, Geschichte, Architektur, Fotografie, Literatur, Entdecken, Theater, Sprache, Natur: Die Liste mit Attraktionen der 18. grenzüberschreitenden Laufenburger Kulturnacht ist umfangreich.

Sie lädt dazu ein, „sich von einem wahrhaften Feuerwerk der Sinne verzaubern zu lassen“, versprechen die Organisatoren vom Kulturnacht-Team. Eröffnet wird die bunte Schau auf der Laufenbrücke am Samstag, 2. September um 17.30 Uhr. Zwischen 18 und 23 Uhr stehen dann wieder zahlreiche Atelier- und Museumstüren offen. Sie laden dazu ein, beim Fest der Freude, der Vielfalt und der Farben, einzutauchen in eine grenzenlose Kultur und dabei ein schillerndes Spektakel an rund 30 Stationen zu erleben. Neu in diesem Jahr ist die Kulturbühne auf dem Laufenplatz. Sie bietet eine Plattform für Musik und Tanz. Auftreten wird dort unter anderem auch der Weltenwanderer und Bewusstseinskünstler Felix Nguyen. Tanzen werden auf der Laufenbrücke auch Mitglieder der Ballettschule „ballettissimo“ von Luise Krey.

Ebenfalls auf der Laufenbrücke werden Künstler aus Deutschland und der Schweiz ihre Kunstwerke präsentieren. Im Schlössle wird die Vernissage Painting & Woodart mit Werken von Silvia Seifert und Roland Köpfer gefeiert. Im Goldenen Anker der Narro-Altfischerzunft zeigt Claudia Oberle ihre farbenfrohen Acrylgemälde. Kurzführungen mit Witz und Verve durch die aktuelle Ausstellung „Schildkrötentempel“ bietet das Rehmann-Museum an, und bei einem Workshop können sich Besucher dort selber kreativ betätigen. Musikalische Unterhaltung gibt es unter anderem auch von der Stadtmusik Laufenburg, den Tambouren oder dem Musikerduo Tina & Jo. Der Akkordeonist Vadim Fedorov ist im Schlössle zu hören. Die Gruppe Belo-Mir bringt in der Codmanalage a cappella Meisterwerke der Klassik, der Slawischen Musik und Volkslieder dar. Der Autor Martin Willi liest im Rathaus-Foyer (D) aus seinen Büchern für Kinder und Jugendliche. Das neue Bürgerbüro der Stadt kann bis 22 Uhr besichtigt werden.

Kultur geht auch durch den Magen und so hat die Kulturnacht auch ein vielversprechendes Angebot an kulinarischen Genüssen zu bieten.