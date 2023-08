Die Liegenschaft des ehemaligen Gasthauses „Schützen“ in Laufenburg ist vielen Einheimischen ein Dorn im Auge. Dies, nachdem 2018 ein ehemaliger Bewohner des Hauses absichtlich einen Brand gelegt hatte und das Gebäude, das damals schon als Wohnhaus genutzt wurde, unbewohnbar geworden war. Der junge Mann wurde inzwischen verurteilt und die Stadt Laufenburg konnte 2019 das Grundstück für 1,68 Millionen Franken erwerben.

Fünfeinhalb Jahre nach dem Brand steht der „Schützen“ aber immer noch ungenutzt da. Ein Rückbau der Brandruine steht schon länger im Raum – der kommunale Denkmalschutz und die zentrale Frage, was auf den „Schützen“ überhaupt folgen soll, ließen aber bis heute viel Zeit verstreichen.

Nun lag bis vor kurzem ein Rückbau-Gesuch bei der Stadt auf. „Der vollständige Abbruch stellt aus ökonomischer und nachhaltiger Sicht die Variante dar, die mit dem öffentlichen Interesse am besten vereinbar ist“, sagt Marco Waser, Stadtschreiber I von Laufenburg. Der kommunale Schutz werde im Rahmen der aktuell laufenden Gesamtrevision für Nutzungsplanung aufgehoben.

Eine Zwischennutzung des früheren Gasthofs bis zum Rückbau ist aber kein Thema. „Die Liegenschaft liegt seit Jahren brach und ist in einem schlechten Zustand“, sagt Waser. In den letzten Wochen hätten sich auch wieder Vandalismus-Vorfälle und Sachbeschädigungen gehäuft. „Dies führt für die Gemeinde zu hohen Kosten“, sagt der Stadtschreiber.

Wie es nach dem Rückbau weitergehen soll, ist indes noch immer unklar. Ende 2021 präsentierten verschiedene Architekturbüros ihre Ideen für die künftige Entwicklung des Areals Schützen, Bahnhof und Burgmatt. Der genaue Fahrplan für Rückbau steht noch nicht.

Die Idee von Zürcher Architekten erhielt damals vom Beurteilungsgremium den Zuschlag, weiterverfolgt zu werden. Sie sah neben dem „Schützen“-Rückbau vor, die Parkplätze Burgmatt Süd auf das „Schützen“-Areal zu verlegen – in ein öffentliches Parkhaus in Form eines rund 30 Meter hohen ­Silos. Gleichzeitig sollte der derzeitige Parkplatz Burgmatt Süd zum Stadtplatz umgestaltet werden. Die Stadt stellte damals aber früh klar, dass das Siegerprojekt „kein Auftrag zur Umsetzung“ sei. Ob die Idee rund um ein Silo jemals umgesetzt wird, ist also offen. „Die Planungsunsicherheit ist groß, weshalb kein Richtprojekt bis nach Realisierung des Rückbaus erarbeitet werden kann“, sagt Waser. Es befasse sich aktuell eine Arbeitsgruppe mit diversen Vertretern aus Stadtrat, Gewerbe und Bevölkerung mit der künftigen Nutzung des Areals.

Einspruch gegen Rückbau

Zunächst muss der „Schützen“ aber erst einmal abgerissen werden. Zudem ist ein Einspruch gegen das Gesuch für den Rückbau bei der Stadt Laufenburg eingegangen. Dieses Gesuch muss noch geprüft werden.

Die Autorin ist Mitarbeiterin der „Aargauer Zeitung“. Dort ist dieser Beitrag auch zuerst erschienen.