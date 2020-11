von Jürgen Scharf

Ein Gipfeltreffen von vier Stradivari Geigen und einem Steinway Flügel: Das war das am Sonntag noch knapp vor dem neuen Lockdown möglich gemachte Konzert bei den „Mary Codman Classics“ im Laufenburger „Schlössle“ unter dem programmatischen Titel „Gipfelstürmer“, bevor das Licht in den Konzertsälen für einen Monat wieder ausgeknipst wurde.

Pianistin Gabriela Fahnenstiel integrierte sich voll in den voluminösen Streicherklang des Goldmund Quartetts. | Bild: Jürgen Scharf

Zu hören war nicht nur das wundervolle Instrumentalensemble der vier „Strads“ aus dem Besitz des legendären Geigers Niccoló Paganini, das sogenannte „Paganini Quartett“ von Antonio Stradivari, das dem Goldmund Quartett von der Nippon Music Foundation zur Verfügung gestellt wurde. Es waren vier Künstler mit einer Gestaltungskraft und Spontaneität, die man sich nicht schöner wünschen konnte. Zu dem in München beheimateten Quartett der bärtigen Herren gesellte sich mit der Leiterin der Konzertreihe, der Laufenburger Pianistin Gabriela Fahnenstiel, eine junge Musikerin, die sich aufs Schönste in den Streicherklang integrierte.

Das war in Dvoraks großartigem Klavierquintett in A-Dur zu hören, einem der prächtigsten Kammermusikwerke des Böhmen, überquellend vor Wohlklang und melodischer Schönheit. Dvoraks überbordende Fantasie hat die Interpreten ebenso wie die verteilt im Panoramasaal sitzenden Zuhörer vollkommen inspiriert.

Das Zusammenspiel

Zu erleben war ein höchst ausdrucksstarkes, expressives und harmonisch gelöstes Zusammenspiel voller Intensität und Vitalität. Man denke nur an den sonoren Klang von Bratsche und Cello. Das Klavier spielte sich nicht in den Vordergrund, vielmehr integrierte sich die (am Dienstag, 3. November, wieder zurück nach New York reisende) Pianistin mit transparentem Anschlag als fünfte Stimme in den voluminösen Klang der Streichinstrumente. Fahnenstiel spielte nie gegen das Quartett an, sondern mit ihm. Und ihre Mitstreiter luden das Werk mit einer solchen Energie auf, dass bei diesem Musizieren unter Hochspannung ein Überspringen des Funkens aufs Publikum vorprogrammiert war.

Die Streicher

Das war ein „großer“, quasi sinfonischer Klang in dem kleinen Saal, in dem einzelne Stimmen immer wieder heraustraten: etwa der dunkel-samtige Celloton von Raphael Paratore, die warm gestrichene Bratsche von Christoph Vandory oder der Geigenschmelz von Primarius Florian Schötz. Sehr „slawisch“ gelangen den fünf Musikern die Dumka und der Furiant. Über das Spiel allgemein ist zu sagen, dass es vorwärtsdrängend, kraftvoll und in keinem Takt risikoscheu war.

Haydn

Schon zuvor bei Haydn, den sie noch auf Klassikbögen spielen, bevor sie für den Dvorak auf moderne Bögen umstiegen, ließ das Goldmund Quartett durch sein exquisites Spiel aufhorchen. Ihr Haydn hat keinen Zopf, ist nicht „papamäßig“, sondern hat Biss, ist kernig, nervig, forsch und liegt somit bei ihnen in den besten Händen. Wunderbar gelang im f-Moll-Streichquartett op. 20 das temperamentvoll und stürmisch genommene Finale – ein überzeugendes Plädoyer für den Ausdrucksmusiker Haydn.

Keine Zugabe möglich

Im ersten der beiden Konzerte spielte Gabriela Fahnenstiel stattdessen solo Beethoven, die Klaviersonate Nr. 7. Weil es wohl Corona-Vorgaben gab und die Musiker nicht länger als eine Stunde spielen sollen, wurde das abendfüllende Programm aufgesplittet. Auch eine Zugabe war trotz des reichlichen Beifalls nicht mehr möglich.