von sk

Mit seinem Fahrrad war am Donnerstag, 7. Mai, gegen 15 Uhr, ein 77 Jahre alter Mann auf dem Radweg entlang der Säckinger Straße unterwegs. Auf Höhe eines Firmengeländes kam von diesem ein heller Mercedes, der beabsichtigte in die Straße einzufahren. Aufgrund des Verkehrs auf der Säckinger Straße stand der Mercedes auf dem Fuß-/Radweg und der 77-jährige fuhr vorne am Auto vorbei. Hierbei musste er auf die Fahrbahn wechseln. Als er wieder auf den Radweg zurückfahren wollte, rutschte sein Vorderrad am Bordstein weg und er stürzte. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Zwischen dem Auto und dem Radfahrer kam es nicht zu einem Kontakt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit. Der Polizeiposten Laufenburg, Telefon 07763/89630, sucht nun den Mercedes-Fahrer und weitere Zeugen.