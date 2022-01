von sk

Zwei Männer im Alter von 19 und 24 Jahren sind verdächtig, in der Nacht zum 19. Dezember in Laufenburg die Sachbeschädigungen an Lichterketten und Weihnachtsbäumen begangen zu haben. Ermittlungen und Zeugenaussagen ergaben Hinweise auf eine Gruppe junger Leute, die in dieser Nacht zu Fuß in der Altstadt in Richtung Rathaus unterwegs war. Die Identitäten konnten geklärt werden. Zwei Männer aus dieser Gruppe räumten gegenüber der Polizei ein, für die mutwilligen Beschädigungen verantwortlich gewesen zu sein.