Die Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung und Überführung des Täters oder der Täter führen, welche vermutlich in der Nacht von Samstag auf den Vierten Advent große Teile der Weihnachtsbeleuchtung in der Laufenburger Innenstadt zerstörten, wurde auf 500 Euro verdoppelt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat die Sicherheitsagentur Geilinger der von der Stadt ausgesetzten Belohnung von 250 Euro weitere 250 Euro hinzugefügt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Laufenburg (Telefon 07763/928 80 oder E-Mail laufenburg.pw@polizei.bwl.de) entgegen.

Laufenburg Unbekannte zerstören große Teile des weihnachtlichen Lichterschmucks im Städtle Das könnte Sie auch interessieren

Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht von Samstag auf den Vierten Advent auf dem Rathausplatz, am Fußweg von dort zur Kirche, am Parkdeck Rheinterrasse und an der oberen Andelsbachstraße mindestens 15 Lichterketten durchtrennt und abgerissen. Das Altstadtteam und die Stadtverwaltung schätzen den Schaden auf rund 1500 Euro. Nicht betroffen von der Sachbeschädigung ist die Hauptstraße zwischen Waldtor und Laufenbrücke.