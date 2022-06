Als das schönste Fest vom Hotzenwald bezeichnete die alteingesessene Hochsalerin Heidi Denk das Blumenfest Hochsal. Dem werden vor allem die Hochsaler, in die sich Bürgermeister Ulrich Krieger eingereiht hat, zustimmen. Die zahlreichen Besucher, die das dreitägige Fest anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Musikvereins Hochsal besucht haben, kamen voll auf ihre Kosten.

Mit selbst gebackenen Kuchen und Torten lockten die vier jungen Frauen des MV Hochsal die Besucher dazu, dieses Mal nicht auf ihre schlanke Linie zu achten (von links): Corinna Gut, Marita Tröndle, Marilena Kaufmann und Kathrin Tröndle. | Bild: Reinhard Herbrig

Am Samstagabend begann das Fest um 20 Uhr mit einer Open-Air-Dance-Party, bei dem bis in die Morgenstunden getanzt und gefeiert wurde. Während dieser Programmpunkt besonders junge Leute anzog, ging es am Sonntag ab 11 Uhr für Alt und Jung weiter mit einem freudigen Wiedersehen der Hochsaler und Laufenburger, die sich wegen Corona lange nicht gesehen hatten. Zum Auftakt spielte der Musikverein Adelhausen bekannte Lieder. Er wurde von den Trachtenkapellen aus Todtmoos, Buch und Dachsberg sowie dem Musikverein Wallbach abgelöst.

Ein Höhepunkt war die Blumenverlosung, die dem Fest seinen Namen gab. Die Vorsitzende des MV Hochsal, Veronika Kaiser (Zweite von links), kümmerte sich mit den jungen Mitgliedern des Vereins um die Blumen und den Losverkauf (von links): Marissa, Marie, Luise, Lisa, Natalie und Emilia. | Bild: Reinhard Herbrig

Für die Bewirtung sorgte der MV Hochsal. Ein Höhepunkt war die Blumenverlosung, der dem Fest seinen Namen gab. Die jungen Mitglieder des MV Hochsal brachten die Lose an die voll besetzten Tische des Festes, sodass die vielen Besucher nicht nein sagen konnten, wenn sie ihnen meist zehn Lose für 5 Euro verkauften. Das Blumenfest Hochsal fand am Montag mit dem Kindernachmittag um 15 Uhr und dem Handwerkertreff ab 17 Uhr seinen Abschluss, nachdem es wegen Corona zwei Jahre lang pausieren musste.