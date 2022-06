Mit faszinierenden Schauspiel-, Gesangs- und Tanzeinlagen inszenierte der Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen die Geschichte des biblischen König Davids. Der Chor führte das gut besuchte Musical gleich zweimal am vergangenen Wochenende in der katholischen Kirche in Rhina auf. Die Aufführung von „König David – Touch the Sky“ markierte dabei das 20-jährige Bestehen des Chores.

Das Heer ist seinem König Saul (Helmut Böhler, links im Hintergrund) treu ergeben. | Bild: Michelle Güntert

Die facettenreiche Geschichte des dynamischen, humorvollen, aber auch sensiblen David (gespielt von Andreas Dickerhof), die von Intrigen, Liebesgeschichten und der Verantwortung als König von Israel handelte, würdigte dieses Jubiläum in angemessener Weise. So muss sich der Hauptcharakter zunächst gegen den intriganten und unberechenbaren König Saul (Helmut Böhler) durchsetzen, der Pläne für Davids Tod geschmiedet hat.

Kann David (Andreas Dickerhof) ein gerechter König sein? | Bild: Michelle Güntert

Dazu lässt Saul sogar den Geist Samuels aus dem Reich der Toten herbeirufen, wofür der Bühnenraum in Rauchschwaden gehüllt wurde. Den Ratschlägen seines besten Freundes Jonathan (David Bader) folgend, entgeht David jedoch diesem grausamen Schicksal. Allerdings verliert er dabei seine große Liebe Michal (Natalie Wienands), die Tochter Sauls.

Das Musical Das Musical „König David – Touch the Sky“ in der Version von Udo Zimmermann wurde vom Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen aufgeführt. Es erzählt die Geschichte des biblischen König David, der zu einem der mächtigsten Könige der Weltgeschichte wurde. Die Gesamtleitung hatten Christine Böhler und Kathrin Günther.

Nach dem Tod Sauls und seinen Söhnen, darunter Jonathan, stürzt sich David in eine tiefe Verzweiflung. Er vertraut jedoch auf Gottes Stimme, die ihn stets leitet und ihn auch diesmal wieder auf den rechten Weg führt. Schließlich wird David von seinem engsten Vertrauten, dem Propheten Nathan (Ellen Diez), zum König gekrönt. Um dem neuen König zu huldigen, erhoben sich alle Zuschauer von ihren Bänken und applaudierten.

König David (Andreas Dickerhof, links) folgt den Ratschlägen seines besten Freundes Jonathan (David Bader). | Bild: Michaelle Güntert

Die anschließende Herrschaft Davids weist allerdings auch Schattenseiten auf und so betrügt er seine Frau Abigail (Juliane Kaiser) mit der attraktiven Batseba (Claudia Grolm). Seine Schuld eingestehend findet David jedoch zu Gott zurück und kann das Königreich am Ende seines Lebens guten Gewissens seinem Sohn übergeben.

König David (Andreas Dickerhof, kniend) wird vom Propheten Nathan (Ellen Diez) zum König gekrönt. | Bild: Michelle Güntert

Zu einem besonderen Erlebnis wurde das Musical durch das stimmige Bühnenbild, die tollen Kostüme, die den Hauch einer vergangenen Zeit transportierten sowie die Live-Musik, die den Chorgesang begleitete.

Die Band bestand dabei aus Simone Küpfer (E-Piano), Kurt Kaiser (Schlagzeug) und Michael Schachner (E-Bass). Claudia Grolm übernahm eine leitende Rolle bei den Proben und Annika Schmidt wies die Tänzerinnen und Tänzer ein. Die Gesamtleitung des sehr sehenswerten Musicals hatten Christine Böhler und Kathrin Günther.