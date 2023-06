Bei einem Wohnungsbrand in einem neungeschossigen Wohngebäude mit 18 Partien entstand am Dienstag in der Laufenburger Oststadt hoher Sachschaden. Personen kamen nach Auskunft der Polizei nicht zu Schaden. Die Feuerwehr evakuierte als Vorsichtsmaßnahme mehrere Wohnungen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr Laufenburg war mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz. | Bild: Vonberg, Markus

Der Brand war laut Feuerwehrkommandant Markus Rebholz gegen 15.50 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung im 6. Geschoss des Gebäudes Hochstraße 1 ausgebrochen. Der Bewohner der Wohnung sei zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend gewesen.

Rund 40 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen und evakuierten die Bewohner mehrerer Wohnungen. | Bild: Vonberg, Markus

Das Feuer war laut Feuerwehr so intensiv, dass Hitze und Rauch auch in zwei Wohnungen größeren Schaden anrichtete. Die Hitze der Flammen griff vom Balkon auf die dazugehörige Wohnung über. Alle zum Balkon hin liegenden Fensterscheiben seien zerborsten, schilderte Einsatzleiter Rebholz. Die darüberliegende Wohnung sei vor allem von der starken Rauchentwicklung stark betroffen gewesen.

Die Leitung des Einsatzes lag beim Laufenburger Feuerwehrkommandant Markus Rebholz (rechts). | Bild: Vonberg, Markus

Die Feuerwehr Laufenburg war mit rund 40 Kräften und acht Fahrzeugen beider Ausrückebereiche vor Ort. Über die Drehleiter bekämpften Feuerwehrleute den Brand von außen, weitere Feuerwehrleute taten dies vom Inneren der Wohnung aus.

Die stark verrauchte Kleidung der Feuerwehrleute wird in Plastiksäcken gesammelt, um sie später von möglicherweise gesundheitsgefährdenden Schadstoffen zu reinigen. | Bild: Vonberg, Markus

Laut Rebholz evakuierten Feuerwehrleute mehrere Bewohner der aus dem Brandgeschoss und aus den darüber liegenden Wohnungen. Zahlreiche weitere Bewohner hätten vorsichtshalber das Gebäude von sich aus verlassen. 23 Personen wurden auf Rauchvergiftung untersucht, die Befunde seien zum Glück allesamt negativ gewesen, so Rebholz.

18 Partien leben im vom Brand betroffenen Gebäude Hochstraße 1, 18 weitere im damit verbundenen Gebäude Hochstraße 3 (links). | Bild: Vonberg, Markus

Neben der Feuerwehr waren auch First Responder aus Murg, der DRK-Rettungsdienst aus Laufenburg sowie Polizeibeamte im Einsatz. Aus Bad Säckingen war der stellvertretende Kreisbrandmeister Tobias Förster vor Ort.

Auch Polizeikräfte waren im Einsatz. UNter anderem nahmen die Beamten Aussagen von Bewohnern auf. | Bild: Vonberg, Markus

Etwa gegen 17 Uhr war der Brand nach Angaben der Polizei gelöscht. Zur Brandursache wurden bisher noch keinerlei Angaben gemacht. Laut Feuerwehr wird ein Kriminaltechniker am Mittwoch die Brandstelle untersuchen.