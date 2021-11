von Vanessa Amann

Gebäude fit für die Zukunft machen, um die Klimaschutzziele zu erreichen: Ein Experte und die Kommunen Laufenburg und Murg geben Einblick in Praxis Murg/Laufenburg – Wolfgang und Sabine Oeschger führen in der zweiten Generation das Stuckateur-Unternehmen Gipser Oeschger in Murg-Niederhof. Dabei reicht ihre Expertise von der Wärmedämmung über den Innenausbau bis hin zur Vollsanierung. Das Familienunternehmen verzeichnet eine gestiegene Nachfrage für energetische Sanierungsmaßnahmen seit diesem Jahr: „Seit die Ölpreise angestiegen sind, erhalten wir mehr Anfragen hinsichtlich der Wärmedämmungen“, erklärt der Stuckateurmeister und Gebäudeenergieberater. Großes Potenzial habe dabei die Wärmedämmung am Gebäude, denn „die meiste Wärme geht über die Fassade verloren, gefolgt vom Dach, der obersten Geschossdecke, sowie Fenster und Türen“, weiß der Handwerkermeister. Mit einer Dämmung können so Heizkosten eingespart und das Raumklima verbessert werden. „Natürlich spielen finanzielle Einsparungen und auch ökologische Gesichtspunkte bei den Sanierungsmaßnahmen eine große Rolle. Doch die beste Rückmeldung von Kunden erhalte ich zur Steigerung des Wohlbefindens – welches tatsächlich viele unterschätzen“, ergänzt er. Dieses positive Raumklima lasse sich zurückführen auf die ausbleibende Zugluft, die oftmals in unsanierten Häusern wahrgenommen werde. „Durch eine Dämmung nähern sich die Temperatur der Wandoberfläche und die des Raumes an, die Luft zirkuliert langsamer und dies wird wahrgenommen“, erklärt Wolfgang Oeschger. Ambitionierte Ziele setzt sich die Bundesregierung mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes. Im Gebäudesektor müssen die Treibhausgasemissionen bis im Jahr 2030 um 66 bis 67 Prozent gemindert werden. Um dies zu erreichen, gilt es die Energieeinsparungspotenziale in Gebäuden zu nutzen. „Allgemein kann man sagen, dass 35 Prozent unseres Energieverbrauchs durch Gebäude und ihre Energieversorgung anfallen“, erklärt Nicole Römer, Beraterin für Energieeffizienz der Energieagentur Südwest in Lörrach. Dabei können Maßnahmen im Innen- und Außenbereich die Energieeffizienz des Gebäudes steigern – mit einer Dämmung alleine wird dies nicht erreicht werden. Dennoch betont Frank Philipps, Klimaschutzmanager der Gemeinde Murg: „Bei der kostenlosen Erstberatung möchte ich die Leute ermutigen und sie für das Thema sensibilisieren. Es ist gar nicht wichtig, sofort alle Maßnahmen umzusetzen, mit denen Energie eingespart werden kann. Vielmehr soll es auch für die Familien wirtschaftlich tragbar sein und jeder kleine Schritt führt uns in die richtige Richtung.“ Denn auch die Gemeinde Murg hat sich ein hohes Ziel gesetzt: Der CO 2 -Ausstoß pro Kopf soll bis im Jahr 2050 auf unter eine Tonne pro Jahr sinken. Zum Vergleich: Im Durchschnitt sind es 9,2 Tonnen pro Einwohner in Deutschland. Im Gebäudebereich gelte es nun sowohl den Strom-, als auch den Wärme- und Effizienzbereich zu betrachten. „Wir können viele Photovoltaik-Anlagen bauen, aber schlussendlich müssen wir es auch schaffen, die Solarenergie in Wärmeenergie umzuwandeln“, so Philipps. Dies könne mit einer thermischen Solaranlage erreicht werden, welche die herkömmliche Heizung unterstützen und zum Erwärmen von Wasser genutzt werden könne. Zudem können alternative Heiztechniken, wie eine Pelletheizung oder Wärmepumpe, umweltschonend und effizient heizen. In diesen Bereichen gilt es auch laut dem Klimaschutzmanager der Gemeinde anzusetzen. „Wir müssen unsere kommunalen Liegenschaften auf das bestmögliche energetische Niveau bringen. Wir haben eine Vorbildfunktion und wollen Hausbesitzer, das Gewerbe und die Industrie mit ins Boot holen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe“, sagt Philipps. Diesem Ziel folgt auch die Stadt Laufenburg, die erst kürzlich beschloss, den Anbau der Turnhalle Rhina abzureißen und neu zu bauen. „Die energetische Sanierung von Gebäuden ist Dauerthema und hat teilweise sogar dazu geführt, dass bestimmte Gebäude letztlich abgerissen und neu gebaut wurden. Mitunter ein Grund ist die bessere energetische Ausrichtung der Gebäude“, erklärt Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger. Auch das Quartierskonzept für den Bereich Rappenstein wurde unter energetischen Gesichtspunkten erarbeitet: „Die Versorgung der Gebäude erfolgt durch ein Blockheizkraftwerk, wodurch wir jährlich rund 50 Tonnen CO 2 einsparen“, so der Laufenburger Bürgermeister. Serie „Wohnen und leben in“ Die Sparkassen der Region und das SÜDKURIER Medienhaus beleuchten in einer 13-teiligen Serie den Immobilienmarkt.

Fördermöglichkeiten und Beratung

Was wird gefördert und wo fange ich an? Antworten geben Klimaschutzmanager Frank Philipps und Energieeffizienzberater Jürgen Dilger Kreis Waldshut/Murg – Bis zum Jahr 2050 möchte Baden-Württemberg den Klimaschutz und die Energieversorgung grundlegend verändern. Dies soll mit der Strategie „50-80-90“ erreicht werden: Der Energieverbrauch soll um 50 Prozent gesenkt, die benötigte Energie zu 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien gewonnen und 90 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Neben dem Ausbau von Erneuerbaren Energien wird also gerade die Energieeinsparung und somit die effiziente Nutzung von Wärme und Strom eine wichtige Rolle bei der Zielerreichung spielen. „Die Zielmarken der Energieeinsparverordnung aus dem Jahr 2001 wurde stetig weiter verschärft. Heute gilt das Gebäudeenergiegesetz, deren Vorgaben sich überwiegend auf die Wärmedämmstandards und die Heizungstechnik des Gebäudes beziehen“, erklärt Frank Philipps, Klimaschutzmanager der Gemeinde Murg. Philipps ergänzt: „Das Gesetz verpflichtet Bauherren beispielsweise einen Teil der Energieversorgung über erneuerbare Energien zu erzielen.“ Diese Maßnahmen werden seit diesem Jahr gebündelt durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt. „Zum ersten Juli ist die BEG vollständig umgesetzt worden, die viele attraktive Förderungen für Wohn- und Nichtwohngebäude anbietet“, erklärt Jürgen Dilger, Berater für Energieeffizienz und Klimaschutz der Energieagentur Südwest. Zuständig für die Durchführung sind das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Förderanträge für einzelne Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung der Gebäudehülle, konnten bereits seit vergangenem Januar bei der BAFA eingereicht werden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung Ende Juli erklärt deren Präsident Torsten Safarik: „Mit rund 610 Millionen Euro hat das BAFA im ersten Halbjahr bereits mehr Fördermittel für die energetische Sanierung ausgezahlt als im gesamten Jahr 2020.“ Seit dem ersten Juli können nun auch Anträge für Neubauten und die Komplettsanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden zu Effizienzgebäuden bei der KfW eingereicht werden. Interessierte können nun zudem wählen, ob sie Einzelmaßnahmen durch einen Kredit bei der KfW oder durch einen Zuschuss bei der BAFA finanzieren möchten. Sobald sich Hausbesitzer über Fördermöglichkeiten zur energetischen Sanierung informieren, werden sie eine Fülle von Informationen finden. Hier lohnt es sich laut Frank Philipps die kostenlose Einstiegsberatung der Gemeinde in Anspruch zu nehmen. „Murg bietet eine Einstiegsberatung durch mich als Klimaschutzmanager an. Diese ist kostenlos und kann somit die erste Hemmschwelle nehmen“, erklärt er. Dennoch betont er, die Wichtigkeit einen Energieberater hinzuzuziehen: „Um Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle durch die BAFA zu beantragen, muss ein Energieberater hinzugezogen werden.“ Hier gibt es die Möglichkeit, die Energieberatung der Verbraucherzentrale zu kontaktieren. „Es gibt Vor-Ort Beratungen, wie den Gebäude-Check. Dieser ist nicht unentgeltlich sondern wird für 30 Euro durchgeführt“, erklärt Jürgen Dilger von der Energieagentur Südwest. Energienetzwerk Ein gutes Dutzend Städte und Gemeinden am Hochrhein haben sich zu einem „kommunalen Energienetzwerk“ zusammengeschlossen, um den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Energiewende gemeinsam zu begegnen. „Keen 2.0“ lautet der Name des Netzwerks, das vor einigen Monaten unter Federführung der Energieagentur Südwest seine Arbeit aufgenommen hat. Das Bundesumweltministerium fördert das Vorhaben als kommunales Leuchtturmprojekt mit 322.000 Euro. Der Erfahrungsaustausch und Hilfestellung bei Teilprojekten – das sind die wesentlichen Ziele des Netzwerks. Keine Gemeinde muss beim Klimaschutz das Rad neu erfinden, sondern kann auf die Erfahrung anderer Städte zurückgreifen. Dazu soll es nun regelmäßig Workshops geben. „Wir wollen die Kommunen befähigen, die richtigen Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität zu gehen“, erklärte Jörg Weyden von der Energieagentur. Sei es bei der Planung von Nahwärmenetzen oder bei der energetischen Betrachtung von kommunalen Liegenschaften. „Hier haben die Gemeinden natürlich Vorbildcharakter für die gesamte Bürgerschaft“, so Weyden. (job) „Die Zielmarken der Energieeinsparverordnung aus dem Jahr 2001 wurde stetig weiter verschärft. Heute gilt das Gebäudeenergiegesetz, deren Vorgaben sich überwiegend auf die Wärmedämmstandards und die Heizungstechnik des Gebäudes beziehen.“ Frank Philipps, Klimaschutzmanager Murg