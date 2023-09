Im Februar 2021 sprach Kapitän Marcus van Nijenhoff erstmals davon, den „“Löwen von Laufenburg“ durch den „Laufenbummler“ zu ersetzen. Seitdem wird viel geredet und geschrieben über das neue Solarschiff in Holzoptik, das den altersschwachen Diesel-“Löwen“ ablösen soll.

Nachdem sogar bereits Flyer kursieren, die das Schiff für den Juli 2023 ankündigen, entwickelt sich der „Bummler“ mehr und mehr zu einem Phantom. Denn Stand jetzt wurde noch nicht einmal angefangen, das Schiff zu bauen, berichtet Nijenhoff.

Marcus van Nijenhoff berichtet, wie es aktuell um seinen geplanten Laufenbummler bestellt ist. | Bild: Rasmus Peters

Der „Laufenbummler“ kommt, aber schmaler

Viel Lärm um nichts also? Nein! „Das Schiff wird gebaut!“ sagt Rainer Ritzdorf, Inhaber der Schiffs- und Industrietechnik GmbH in Remagen, die mit dem Bau beauftragt wurde. Die Finanzierung sei aber zugesagt und soll in ein bis zwei Wochen eintreffen.

Die Verzögerung sei aufgrund eines der Investoren entstanden, sagt Ritzdorf. Wer der Investor ist und wer wie viel finanziert, will er jedoch nicht sagen.

Zudem sei es zu Verzögerungen gekommen, weil das Schiff für den Transport auf der Straße umgeplant werden musste, erklärt der Konstrukteur. Deshalb wird der ‚Laufenbummler‘ nun einen Meter schmaler. Statt der geplanten acht Meter Breite sind es nur noch sieben.

So ähnlich soll der Laufenbummler aussehen. Die Position der Treppe soll sich laut Nijenhoff aber noch verändern. | Bild: Passagierschifffahrt Marcus van Nijenhoff

Beides Umstände, die den Unmut des Auftraggeber Nijenhoff erregen. Ritzdorf erkläre ihm seit Monaten, dass die Finanzierung hake. „Ich lasse mich nicht länger hinhalten“, sagt der Kapitän.

Würde Nijenhoff selbst die Finanzierung für den sechs bis sieben Monate dauernden Bau über die Bank für Schifffahrt leisten, müsste er von vorne anfangen. „Das will ich nicht“, sagt er. Weil er nicht mehr warten wolle. Sollte es dennoch dazu kommen, würde der „Laufenbummler“ statt bei Ritzdorf in Remagen von der Lux-Werft in Niederkassel gebaut werden.

Für den „Laufenbummler“ hatte van Nijenhoff bereits Flyer gedruckt und das Schiff für Juli 2023 angekündigt. | Bild: Rasmus Peters

Halbes Jahr Bauzeit für den „Laufenbummler“

Nach Informationen des Kapitäns hatte er die Ritzdorf Schiffs- und Industrietechnik GmbH beauftragt, das Schiff zu bauen. Um die Finanzierung würde sie sich kümmern. Das heißt, sie würden mögliche Fördergelder beantragen und den Schiffsbau in Höhe von etwa 2,7 Millionen Euro selbst finanzieren.

Nijenhoff würde das Schiff dann auf Raten von der Werft erwerben. Eine Anzahlung habe er bisher weder geleistet noch sei eine angefordert worden.

Der „Löwe“ ist nur noch bis Ende 2024 zugelassen. Zudem falle 2026 noch eine Bodenuntersuchung an, sagt Kapitän Marcus van Nijenhoff. Bis dahin will er aber ohnehin den „Laufenbummler“ fahren und für den „Löwen“ gebe es bereits zwei Interessenten, sagt er. Der eine will pachten, der andere kaufen. Der Plan wäre jeweils, den „Löwen“ als Gastroschiff in Murg anzulegen. Der eine möchte ihn als Fischlokal nutzen, der andere als Cocktailbar. Verkauft würde der altersschwache „Löwe“ für etwa 100.000 Euro.

Kapitän trägt finanzielles Risiko

Mit den Dimensionen des neuen Schiffs wäre auch ein größerer Anleger vonnöten. Den zahlt der Schiffsführer aus eigener Tasche: „300.000 Euro könnten dafür schon draufgehen“, sagt der Kapitän, der mit seinem Vorhaben die unternehmerischen Risiken trägt.

Der „Löwe von Laufenburg“ an der Anlegestelle an der Andelsbachmündung in Laufenburg. Für das neue Schiff müsste sie erweitert werden. | Bild: Rasmus Peters

Der jetzige Steg am Andelsbach müsse um sieben Meter verlängert werden. Der Anleger würde sowohl weiter ins Wasser als auch weiter ans Land ragen. Die Planung dafür übertrug Nijenhoff ebenfalls Ritzdorf-Werft. Deren Inhaber Rainer Ritzdorf bestätigt: „Wir besprechen bereits mit externen Firmen die Planung“.

Ein Schiff auf dem Weg nach Laufenburg

Wenn der „Laufenbummler“ wie geplant in Remagen fertiggestellt ist, gelangt das holzverkleidete Schiff auf dem Wasserweg zuerst bis Birsfelden bei Basel, schildert Nijenhoff. Dort soll das Schiff aus dem Wasser gehoben und per Schwertransporter über Schweizer Straßen nach Rheinsulz gelangen. Deshalb wird das Schiff nun schmaler.

„Auf der deutschen Rheinseite kann der „Laufenbummler“ nicht eingekrant werden“, sagt Kapitän Nijenhoff. Es seien keine ausreichend geräumigen Flächen vorhanden. Auf Schweizer Seite im Bereich Rheinsulz soll es dann wieder zu Wasser gelassen werden.

Bild: Steller, Jessica

Doch auch dort zeigen sich bereits Probleme: Der Boden sei unterspült, Bodenverdichtungsmaßnahmen müssten ausgeführt und voraussichtlich auch einige Bäume gefällt werden, skizziert Nijenhoff. Marcel Hartmann von der Transport- und Kranfirma Hartmann wurde im Vorfeld für das Projekt angefragt und bestätigt, dass die geplanten Stelle in Sulz noch entsprechend angepasst werden müsste.