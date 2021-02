von Jürgen Scharf

Buchhandlungen geschlossen, Lesungen unmöglich. Schwierige Zeiten für einen Schriftsteller, ein gerade erschienenes Buch unter die Leute zu bringen. „Einen Roman in dieser Corona-Zeit zu veröffentlichen, birgt die Gefahr, dass er kaum wahrgenommen wird“, weiß Christian Haller aus eigener Erfahrung. Zwei Lesungen des Laufenburger Schriftstellers aus seinem neuen autobiografischen Roman „Flussabwärts gegen den Strom“ waren von Absagen betroffen.

„Meine Lesung hätte schon im November sein sollen, sie wurde dann auf Januar verschoben, jetzt sind wir im Februar“, beschreibt Haller die momentane Situation von Buchautoren. Um Corona zu trotzen, gehen Literaturveranstalter online und bieten Livestream an. So wie das Aargauer Literaturhaus Lenzburg, das am Dienstag Lesung und Gespräch mit Christian Haller digital aus dem Studio überträgt und aufzeichnet – ohne Publikum, aber in moderierter Form.

Streaming-Lesung In einer digitalen Live-Sendung (Streaming) aus dem Aargauer Literaturhaus liest der Laufenburger Autor Christian Haller am 16. Februar, 19.30 Uhr, aus seinem Roman „Flussabwärts gegen den Strom“(Moderation: Sibylle Birrer). Teilnahme: 10 Franken, Einzelticket oder im Video-Abo. Einlinken unter www.aargauer-literaturhaus.ch

„Ich denke, es ist eigentlich ein Notbehelf, auf der Ebene des Virtuellen ein Buch vorzustellen“, meint der Schweizer Schriftsteller. Die ganze Unmittelbarkeit, die jede Lesung habe, gehe verloren. „Ich sehe kein Publikum, der Adressat, einzelne Gesichter fehlen. Man tauscht sich nicht aus, das alles fällt ja weg.“ Für Haller ist die Anwesenheit des Publikums bei Lesungen „essentiell“. Die Präsenz der Zuhörer sei eine Kraft, die er aufnehme. „Das spürt man, wenn es Zuwendung und Aufmerksamkeit, aber auch Reserviertheit oder Ablehnung gibt“. Für Haller geht nichts über die „direkte Ansprache“, über den Austausch mit dem „Kollektiv, das einem gegenüber sitzt“: „Wenn dies glückt, gibt es diese wunderbaren Momente der Einheit mit den Zuhörenden“. Ein solcher Austausch sei elektronisch aber gar nicht möglich.

In dieser „sehr eigenen, bis jetzt noch nie so dagewesenen Situation“, in der man Veranstaltungen nicht im physischen Raum durchführen kann und der Kulturbetrieb links und rechts des Rheins stillliegt, begrüßt der Laufenburger Autor dennoch solche digitalen Gesprächsräume als eine Möglichkeit, in die Kommunikation einzutreten und Information an ein interessiertes Publikum heranzutragen. Zwar stelle das Streaming keinen Ersatz für eine Live-Lesung dar, aber als Vorteil davon sieht Haller, dass man Leute erreichen könne, die weit weg wohnen. Die digitale Form habe daher auf jeden Fall eine Zukunft, denn man könne nicht hinter die Technik zurück, die man erfinde.

Rein vom Arbeitsprozess her sei er als Schriftsteller gewohnt, einsam und allein zu arbeiten, und fühle sich nicht sehr eingeschränkt. Allein die Grenzsituation in der ersten Phase des Lockdowns habe er als „sehr unangenehm und behindernd“ empfunden. Bei der zweiten Welle spürt Haller zunehmend, dass ihm der Austausch, der Besuch von Veranstaltungen, das Reisen, die unbeschwerten Treffen mit Kollegen und Freunden fehlen.

Auf die Frage, ob er die Pandemie literarisch verarbeiten will, antwortet er entschieden: „Nein, das tue ich nicht, weil ich denke, literarisch ist immer etwas, was zu spät kommt.“ Literatur reagiere eigentlich nicht auf Aktualität, das mache der Journalismus. „Literatur kommt ja immer hinterher,“ brauche die zeitliche Distanz.

Haller ist sich nicht sicher, dass jetzt in der Krise wieder mehr gelesen wird. Eher skeptisch ist er, ob sich aus der Pandemie auch positive Effekte für das Lesen ergeben. Bei allem Streaming-Hype hofft der Autor, dass bald wieder echte Literaturbegegnungen mit Austausch zwischen Leser und Lesendem möglich sein werden – „die ganz einfache Wasserglas-Lesung“.