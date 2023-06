Im Juni 2022 war Laufenburg Tagungsort der Delegiertenversammlung des Schwarzwaldvereins. Mit über 300 Besucherinnen und Besuchern traf damals mit der Wimpelwanderung der Wimpel des Hauptvereins in der Waldstadt ein. Ein Jahr lang befand er sich zur Aufbewahrung in bester Obhut von Bürgermeister Ulrich Kriegers Büro im Rathaus.

Die diesjährige Delegiertenversammlung fand in Emmendingen statt und der Wimpel sollte traditionsgemäß dorthin gebracht werden. Die Weitergabe des Wimpels ist ein willkommener Anlass für eine anspruchsvolle, gesellige Tour, die über hundert Kilometer lang sein kann und in mehreren Tagesetappen absolviert wird. Also machten sich zahlreiche Mitglieder des Schwarzwaldvereins Laufenburg auf den Weg, um den Wimpel rechtzeitig an den Austragungsort zu bringen, lässt der Schwarzwaldverein Laufenburg in einer schriftlichen Mitteilung über diese Aktion wissen.

Per Fahrrad und zu Fuß

Die erste Wegstrecke wurde zum ersten Mal per Fahrrad absolviert. Landrat Martin Kistler, mit einem Team aus dem Landratsamt, und Bürgermeister Ulrich Krieger hielten ihr in Laufenburg gegebenes Versprechen gegenüber dem Präsidenten der Schwarzwaldvereins, Meinrad Joos, und der Vorsitzenden Ines Zeller vom Ortsverein Laufenburg. Sie begleiteten die Gruppe bei der trinationalen Radtour durch die Schweiz und durch Frankreich.

Schweizer Unterstützung gewährte der Vizeamtmann Christian Rüede aus dem schweizerischen Laufenburg. 30 Personen zählte die Radgruppe bei der zweitägigen Tour, die den Wimpel sicher nach Kandern brachte. Nach einem Empfang durch die Bürgermeisterin Simone Penner und einem Abschluss auf dem Städlitag begaben sich die Wanderer auf den zu Fuß zurückzulegenden Teil der Wanderung.

Das Markgräfler Land mit attraktiven Zielen bot auf dem Weg sportliche Herausforderungen. Da war zum Beispiel die Kandelhöhe, aber auch historische Einblicke wie in die Synagoge in Sulzburg. Die Ortsvereine an der Wegstrecke versorgten die Wimpel-Wandergruppe mit Erfrischungen, was Gelegenheit bot, zum geselligen Austausch der Vereinsmitglieder untereinander. Ortskundige Wanderführer brachten die Gruppe sicher von Ort zu Ort, oder zu Attraktionen wie den Naturgärten am Kaiserstuhl. Das Schöne war: Bei allen Unternehmungen herrschte bestes Wetter.

Auch Vereinspräsident Meinrad Joos und andere Mitglieder des Präsidiums ließen es sich nicht nehmen, die Wandergruppe zu begleiten. Am Vorabend der Hauptversammlung wurde der Wimpel schließlich im Emmedinger Rathaus von Ines Zeller dem Vorsitzenden des dortigen Schwarzwald-Ortsvereins, Wieland Valasek, übergeben. Wie zuvor in Laufenburg, wird der Wimpel hier für ein Jahr gehütet und nächstes Jahr im Rahmen einer erlebnisreichen Wimpelwanderung nach Steinen ins Markgräfler Land gebracht.