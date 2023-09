Mit allen Sinnen genießen – das war das Motto des Jahresausfluges des allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins. Vereinsmitglieder und deren Begleitpersonen trafen sich jüngst auf dem Behringer Hof in Hänner, um sich über das Leben und Arbeiten auf dem Hof zu informieren. Das Ganze wurde musikalisch von Raimund Huber begleitet.

Die anschließende Fahrt in der barrierefreien Kutsche, bei dem die Mitglieder beim Einspannen der Pferde helfen durften, war beeindruckend. Danach folgte ein Rundgang über den Hof mit all den verschiedenen Tieren, wie Pferden, Ziegen und Schafen, bei dem gezeigt wurde, was man alles mit tiergestützter Therapie erreichen kann.

Joachim und Heidi Behringer leben ihren Beruf. Sie stehen mit Leib und Seele hinter diesem Konzept. All das sei nur möglich, wenn die hohen Kosten von Unterhalt und Tierarztkosten mit Spenden unterstützt werden, erklärte Heidi Behringer.

Alle Teilnehmer waren begeistert von der Herzlichkeit von Heidi und Joachim Behringer mit ihrem ehrenamtlichen Team. Der Ausflug auf den Behringer Hof war für die Mitglieder eine willkommene Abwechslung, bei dem sie fühlen, schmecken, riechen und natürlich hören konnten, denn oft ziehen sie sich zurück und bleiben dann einfach zu Hause.

Raus kommen und was erleben, das hat sich Elke Arzner, die Leiterin der Regionalgruppe Hochrhein Südschwarzwald, auf die Fahne geschrieben. Manchmal müsse man die Teilnehmer einfach zu ihrem Glück hin schupsen. Arzner: „Dann finden sie Gefallen daran, und versuchen es dann auch manchmal selbst.“

Denn solch ein Verein sei für viele ein Familien-Ersatz oder einfach ein Halt für die Bewältigung der Erkrankung. Auch wird an solch einem Tag nicht gejammert. Denn alle sind gleich und jeder hat seinen Sorgensack zu tragen. „Man ist unter sich und muss sich nicht verstellen“, erklärte Elke Arzner zum Abschluss des gelungenen Jahresausfluges.