Laufenburg/Bad Säckingen vor 18 Stunden

Wie wird die Atommüll-Entsorgung in der Schweiz finanziert? Darum geht es in der Regionalkonferenz

Die Regionalkonferenz Jura Ost tagt am Mittwoch, 15. Juni, in Laufenburg. Das Gremium informiert sich darüber, wie in der Schweiz Entsorgung des Atommülls und der Rückbau der Kernkraftwerke finanziert wird.