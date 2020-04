Am Siedlerweg in Laufenburg hat am Montag der Abriss einer nicht mehr genutzten Produktionshalle der Firma Rüde begonnen. Der Gebäudekomplex war am Donnerstag bereits zu großen Teilen niedergelegt. Bis Ende Mai soll die gesamte Fläche eben sein, wie Geschäftsführer Frank Rüde unserer Zeitung sagte.

Anstelle der Produktionshalle sollen Mehrfamilienhäuser und eine Tiefgarage werden. Der Baubeginn steht noch nicht fest. Um an dieser Stelle Wohnbebauung zu ermöglichen, hatte der Gemeinderat 2017 den Bebauungsplan geändert.